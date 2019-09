Nick Hannes is documentair fotograaf. Woensdag 25 september vertelt hij bij Pennings Foundation in Eindhoven hoe hij als fotojournalist de overstap maakte naar autonome fotografie.

Tijdens deze lezing zal Hannes een overzicht geven van de belangrijkste stappen in zijn carrière, aan de hand van drie boekprojecten: ‘Red Journey’ (2009) verbeeldt de transitiefase in de voormalige Sovjet-Unie. ‘Mediterranean. The Continuity of Man’ (2014) focust op de breuklijnen en crisissen in het Middellandse Zee-gebied. Zijn meest recente boek, ‘Garden of Delight’ (2018) toont Dubai als de ultieme speeltuin van globalisering en kapitalisme.

Nick Hannes (1974, Antwerpen) studeerde fotografie aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) in Gent. Na acht jaar te hebben gewerkt als fotojournalist, legde hij zich volledig toe op zijn persoonlijk artistieke praktijk. Zijn werk is documentair en maatschappijkritisch, en heeft een sterk sociaal-politieke inslag. Gebruik makend van humor, ironie en visuele metaforen richt hij zich op de problematische relatie van de mens met zijn omgeving.

Voor info en aanmelding voor de lezing zie: www.penningsfoundation.com

Pennings Foundation, Geldropseweg 63 in Eindhoven.