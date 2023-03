Lezing Kadir van Lohuizen over Klimaatverandering

terug

Kadir van Lohuizen laat in zijn lezing zien dat klimaatverandering een onstuitbare kracht is die niet meer te stoppen is en alleen nog afgeremd kan worden. In zijn meest recente milieuprojecten (o.a. Rising Tide, Wasteland, Arctic: New Frontier, of het huidige work-in-progress Food for Thought) gebruikt de fotojournalist zijn persoonlijke artistieke visie en werkwijze om na te denken over de gevolgen van de klimaatcrisis.

Indonesia, Jakarta, 24 December 2018 A newly build sea wall is not very effective. Pluit is an area in the north of Jakarta and is particularly vulnerable for sea level rise and the sinking of the city. The city is fortifying the area with a new sea wall. Until now millions of people are being protected by a small wall. Jakarta is facing a rising sea level, but moreover it’s sinking. Due to groundwater extraction, used by many high rises, northern Jakarta sinks about 25 centimetres a year, central Jakarta a bit less, but still considerable. If nothing happens the greatest part of Jakarta will be under water by 2050. A masterplan to protect Jakarta against the rising sea level has been put on halt. The government is considering to move Jakarta. Kadir van Lohuizen / NOOR

Dat doet hij terwijl hij rondtrekt en gesprekken voert met betrokkenen, waaronder beleidsmakers, milieudeskundigen en gewone mensen, om zo verschillende perspectieven te belichten. Met zijn foto’s en films wil Kadir de menselijke verhalen achter de alarmerende statistieken laten zien en schetst hij een confronterende visie op de nabije toekomst.

Kadir van Lohuizen (Nederland, 1963) is een internationale fotojournalist gevestigd in Amsterdam. Hij staat bekend om zijn langlopende projecten. Hij heeft verslag gedaan van conflicten in Afrika en elders, maar is waarschijnlijk het best bekend om zijn langetermijnprojecten over de zeven rivieren van de wereld, de stijging van de zeespiegel, de diamantindustrie en migratie in Amerika. Van Lohuizen heeft talloze prijzen en onderscheidingen ontvangen in de fotojournalistiek. Kadir van Lohuizen — NOOR (noorimages.com)

Donderdag 16 maart 2023 20.00 uur bij Pennings Foundation in Eindhoven.

Tickets: regulier € 8,50, student € 5,00

Voor info en aanmelding zie: www.penningsfoundation.com