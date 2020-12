Jan Dirk van der Burg is Fotograaf des Vaderlands. Donderdag 10 december om 20.00 uur houdt hij een lezing bij Pennings Foundation.

In Volkskrant Magazine heeft Jan Dirk van der Burg een wekelijks beeldcolumn, ‘Heerlijk Genieten’. Hij fotografeert het alledaagse, maar verzamelt ook veel beeld dat hij op internet vindt. Door beelden in reeksen te tonen, geeft hij ons een andere kijk op de wereld:

Jan Dirk van der Burg heeft een vrolijke fotoshow voor u klaarstaan waar hij zijn werk in 985 powerpointslides er doorheen gaat jassen. Olifantenpaadjes, HOME-bordjes en de wereld van de Inspraakavond: een fotografisch oeuvre waarin het leven vooral zijn gangetje gaat. Uw Fotograaf des Vaderland zal zijn hoogte- en dieptepunten adequaat duiden met onderwerpen die u vast ook heeft gezien, maar nog niet zo heeft bekeken.

Jan Dirk van der Burg (1978) fotografeert, filmt en treedt op (fotocomedy). Hij ging naar de School voor Journalistiek in Utrecht, waar hij de richting fotografie koos, gevolgd door de opleiding aan de KABK in Den Haag, waar hij in 2004 afstudeerde.

In 2018 werd hij benoemd tot de vijfde Fotograaf des Vaderlands. Hij woont in Amsterdam.

