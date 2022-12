Lezing Hans Wilschut in Kasteel Woerden

terug

Lezing Hans Wilschut: ’ Verhalen uit de metropolen over de hele wereld’ Enige jaren terug was Hans Wilschut al eerder te gast bij Fotografencafé Kasteel Woerden. Sindsdien is het oeuvre van Wilschut omvangrijker. Zowel in opdrachten voor derden als opdrachten aan zichzelf verbind Wilschut zich bij voorkeur voor langere tijd aan een onderwerp. Tijdens de lezing in Woerden zal Wilschut de nadruk leggen op zijn meest recente projecten, in São Paolo, Beirut, Ahrdal Duitsland, Hallstatt en Aceredo.

© Hans Wilschut

Hans Wilschut (1966) studeerde kort aan de Willem de Kooning Academie waarna hij zijn carrière als autodidact kunstenaar vervolgde. Urbane landschappen zijn de aanleiding voor zijn werk. Met aandacht voor de onderliggende verhalen, het perspectief en zowel bij dag als ’s nachts werkt hij in metropolen over de hele wereld. Hij maakt gebruik van hoogwerkers om totale vrijheid in zijn composities en de juiste standpunten te bereiken. Wilschut werkt bij voorkeur op groot formaat; de fotowerken die rijk zijn aan details voelen haast als schilderijen. Wilschut maakt ook films en videowerken. Zijn film La Nave was te zien op het Architectuur Festival van Parijs en is nu ook te zien tijdens het Fotografencafé.

Workshop Portretfotografie met Sjef van Duin

In deze workshop fotograferen, op de mooie Kasteel Woerden locatie, de deelnemers elkaar beurtelings vanuit verschillende standpunten, lichtval, compositie en als het uitkomt: expressie.

Een selectie van de gemaakte portretten worden aan het einde van de dag bekeken en besproken.

Tijdens deze bespreking gaan we in op hoe je een goed portret van een min-der goed gelukt portret onderscheidt.

De workshop kan gevolgd worden door beginners maar ook gevorderden worden uitgedaagd hun kennis te toetsen.

Fotoplaza met:

Cunera Joosten

Startpunt van mijn fotografische werk is kwetsbaarheid.

‘The sun that I see is just an illusion’ is mijn meest recente serie. De werken zijn in de studio gemaakt. Er is een eigen wereld gecreëerd.

Dit maakt de beelden van een niet specifiek te duiden tijd en plaats, wat voor mij een belangrijke meerwaarde heeft.

Camiel Mudde

Camiel Mudde (2001) is gespecialiseerd in documentaire en journalistieke fotografie. In juni 2022 behaalde Camiel zijn hbo-diploma aan de Fotovakschool in Rotterdam. Binnen zijn eigen fotografie ligt de focus op maatschappelijke onderwerpen. Voor zijn project ‘Slava Ukraini’ reisde Camiel twee keer af naar de Pools-Oekraïense grens en legde hij de persoonlijke laag achter de oorlog in Oekraïne vast.

Felicity Berkleef

Felicity Berkleef is een documentair/portretfotografe uit Almere. Haar bron voor inspiratie en onderzoek ontstaan door persoonlijke ervaringen. In Felicity’s blik worden de unieke persoonlijke van mensen en hun speciale band op beeld vastgelegd. De foto’s zijn een observatie van momenten, waarbij de ongedwongenheid, onbevangenheid en de kwetsbaarheid centraal staan.

Programma FotografencaféKasteelWoerden.

Maandag 12 december 2022 Kasteel Woerden.

13.00-17.00 uur: Workshop Portretfotografie met Sjef van Duin

16.45 – 17.30 uur: Film La Nave van Hans Wilschut

18.00 uur: Fotografendiner

19.00 uur: Fotoplaza: plaats voor aanstormend fototalent met: Cunera Joosten, Camiel Mudde, Felicity Berkleef

20.00 uur: Lezing Hans Wilschut: ’ Verhalen uit de metropolen over de hele wereld’

21.15 uur: Foto-portfolio review: met Dies Groot, Katharina Pohlmann, Mariëtte van Slagmaat en Evelyne Jacq.

fotografencafekasteelwoerden@gmail.com