Internationaal befaamd fotograaf Hannes Wallrafen houdt op 12 december een lezing en van 16 tot en met 19 december is er een boekenmarkt tijdens de expositie Ne Me Quitte Pas. De expositie laat werk zien van 16 verschillende kunstenaars en fotografen. Ne Me Quitte Pas, verlaat me niet. “De foto-expositie werpt licht op het diep menselijk universeel verlangen om van betekenis te blijven. Er wordt een indringend en beeldend teken gegeven van verbondenheid en trouw tussen verschillende (familie-)generaties. Familie duurt een mensenleven lang. Het is de krachtigste en tegelijk de meest kwetsbare band.” Mooie woorden uit de proloog in de catalogus van familietherapeut Else-Marie van den Eerenbeemt.

© Hannes Wallrafen

Hannes Wallrafen

Op 12 december om 12.00 uur geeft Hannes Wallrafen een lezing. Wat gebeurt er met iemand als die zijn belangrijkste zintuig moet missen? Wallrafen werd op 53-jarige leeftijd, door een erfelijke aandoening, blind. Een nachtmerrie voor ieder mens, maar zeker voor een fotograaf. De wereld werd een visuele herinnering. Na een periode van grote wanhoop herneemt hij zich en gaat zich verdiepen in de wereld van zintuigen. Hij ontdekt de mogelijkheid beelden via geluid uit te drukken. Zijn nieuwsgierigheid, zijn kunstenaarschap blijken zijn redding. Kaarten voor lezing zijn te verkrijgen via www.033fotostad.com/activiteiten/

Boekenmarkt

Van donderdag 16 tot en met zondag 19 december is er een boekenmarkt tijdens de expositie Ne Me Quitte Pas. Er zijn boeken te koop van circa 40 fotografen die zijn aangesloten bij Self Publishers United. Self Publishers United is een groep fotografen die in eigen beheer een fotoboek, vaak in gelimiteerde oplage, hebben uitgegeven. De groep is een non-profit organisatie die wordt geleid door de fotografen zelf. De boeken van Self Publishers United zijn aangekocht door het Nederlands Fotomuseum en onderdeel van hun collectie. Nieuwe boeken zijn bijvoorbeeld Laws of the Haystack van Emile Gostelie en Play van Eva Veldhoen, beiden groots gepresenteerd op Paris Photo dit jaar. Gostelie was een van de drie Carte Blanche studenten van Paris Photo. Het boek Play staat in de top-10 van Paris Photo – Aperture Foundation PhotoBook Awards.

Exposerende kunstenaars

De expositie Ne Me Quitte Pas toont werk van Christian Arts, Yanina Cesa, Greet van Dam, Femke Doove, Jamie van den Heuvel, Pascale Hustings, Josita van de Kerk, Cara Louwman & Yuen Yee Li, Wies den Ouden, Bianca Pauline, Sten Petersen, Rob Severein, Linda Verkaaik, Mo Verlaan en Hannes Wallrafen. Bij de tentoonstelling hoort een eenvoudige catalogus waarin de verhalen van de kunstenaars zijn opgetekend.

Rietveldpaviljoen

Het Rietveldpaviljoen, Zonnehof 8 te Amersfoort, is geopend op donderdag tot en met zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur. De entree bedraagt € 3,50 of € 6,00 inclusief catalogus. Bezoekers kunnen via de website 033fotostad.com vooraf een tijdslot reserveren. Indien er plaats is kan er ter plekke ook een entreebewijs worden gekocht.