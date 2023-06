Lezing Anush Babajanyan Winnaar World Press Photo  

terug

ZUTPHEN – Anush Babajanyan, winnaar van World Press Photo 2023 in de categorie langetermijnprojecten, komt naar Zutphen. Op 15 juli vertelt zij over haar werk in de Walburgiskerk. De lezing (in het Engels) begint om 20.00 uur. Het is een van de extra activiteiten in de Walburgiskerk rondom de internationale fototentoonstelling. Het hele programma staat op www.walburgiskerk.nl/worldpressphoto en daar zijn ook online kaarten te koop.

Anush Babajanyan 2016 portrait

Babajanyan won met haar serie “Battered Waters” over watermismanagement in Centraal-Azië. Door de ineenstorting van de Sovjet-Unie begin jaren negentig kampten de landen van Centraal-Azië met milieuproblemen en een gebrek aan coördinatie rond het water dat ze deelden. Om de watercrisis in de regio aan te pakken en problemen met waterbeheer in beeld te brengen, reisde Babajanyan naar vier landen in Centraal-Azië, waar Kirgizië en Tadzjikistan de stroom van de twee grote rivieren van deze regio naar Oezbekistan en het waterdorstige Kazachstan beheersen. De 67 miljoen mensen die in het geheel door land omgeven gebied van Centraal-Azië wonen – ongeveer zo groot als Europa – zijn voor de kostbare bron van water afhankelijk van de rivieren en gletsjers. Tegelijkertijd vergroot het veranderende klimaat de uitdagingen waarmee alle vier de landen worden geconfronteerd.

Dit project vertelt het verhaal van de milieuproblemen in deze vaak over het hoofd geziene regio, door de mensen en de natuur, als gevolg van klimaatverandering die al gaande is.

Internationale publicaties

Babajanyan richt zich in haar werk als fotograaf op sociale en persoonlijke verhalen. Ze is lid van VII Photo en is een National Geographic Explorer. Haar fotografie is gepubliceerd in The New York Times, The Washington Post, National Geographic, Foreign Policy Magazine en andere internationale media.

De lezing duurt van 20.00 uur tot circa 21.30 uur. Iedereen met een ticket voor de lezing kan al vanaf 19 uur de tentoonstelling bekijken. Die gaat deze avond speciaal open voor de bezoekers aan de lezing.

Concerten en lezingen

Behalve dat deze winnaar in Zutphen komt vertellen over haar werk, is er ook een uitgebreid programma rondom de tentoonstelling met (orgel)concerten van bijvoorbeeld het Charivari Trio en BRINCQ en lezingen door onder andere wetenschapsjournalist Gover Schilling, kleurenexpert Rob Meijer, socioloog en journalist Herman Vuijsje en fotograaf Bud Wichers.

Benefietconcert voor Oekraïne

Op zondag 9 juli om 16.00 uur geeft de Oekraïense musicus Oleg Lysenko een benefietconcert voor een ambulance voor Oekraïne. Kijk voor het volledige programma op www.walburgiskerk.nl/worldpressphoto