CARE4CORONA LANCEERT FOTOWEDSTRIJD OM DEZE UNIEKE PERIODE VAST TE LEGGEN

Een ding is zeker: de coronacrisis heeft later een plek in onze geschiedenisboeken. De kans is groot dat we het straks hebben over de tijd voor en de tijd na corona. Kortom, de periode waar we nu doorheen gaan is een unieke fase, die we goed moeten documenteren en dus ook vastleggen in beeld. In dat kader organiseert sociaal platform Care4Corona.nl een fotowedstrijd. Doel is om de mooiste en meest bijzondere foto’s met het onderwerp corona dagelijks te tonen en te bewaren voor de toekomst. Een vakjury beoordeelt de foto’s en kiest uiteindelijke de winnende beelden.

Het in piepkleine kring afscheid nemen van een vader die alleen moest sterven, verlaten binnensteden, een eerbetoon aan onze zorghelden of het vieren van het behaalde eindexamen achter glas. Het is een tijd waarin een scala aan emoties en gevoelens de revue passeren. Care4Corona.nl wil graag een totaalbeeld verzamelen van deze roerige tijd, zodat we, als alles weer achter ons ligt en tot lang daarna, nooit zullen vergeten wat deze heftige tijd met zich meebracht.

Iedereen kan meedoen

Of het nu intens verdrietige, ontroerende, vervreemdende of hartverwarmende momenten zijn, elke gebeurtenis die te maken heeft met het coronavirus is geschikt om vast te leggen voor dit geschiedkundig project. En iedereen kan meedoen, of je nu met je smartphone toevallig zo’n moment vastlegt, of als professionele fotograaf, met hoogwaardige apparatuur, bewust een indrukwekkend beeld schiet.

Vakjury

Een deskundige jury – bestaande uit fotograaf William Rutten, fotografiecriticus en schrijfster Merel Bem, fotograaf Koos Breukel, fotografe Ilvy Njiokiktjien en curator en conservator Fotografie van het Rijksmuseum Hans Rooseboom – beoordeelt de foto’s. Na afloop van de wedstrijd wil Care4Corona een selectie van de foto’s tentoonstellen en publiceren in een boek.

Jurywinnaars, publiekswinnaars en de grote winnaars

De fotowedstrijd start vandaag, inzenden kan via www.Care4Corona.nl. Vanaf maandag 27 april kiezen de individuele juryleden elke werkdag maximaal vijf foto’s om aan het publiek te tonen op de website en social media kanalen van Care4Corona. Uit deze foto’s kiest een wisselend jurylid vervolgens een weekwinnaar. Daarnaast kiest ook het publiek een weekwinnaar, door te stemmen op de getoonde foto’s*. De einddatum van de wedstrijd is nog onbekend, omdat we nu eenmaal niet weten hoe lang de coronacrisis zal duren. Care4Corona zal minimaal twee weken van tevoren een einddatum aankondigen. Binnen vier weken na afloop van de wedstrijd kiest de voltallige jury gezamenlijk de drie beste foto’s uit alle inzendingen. De makers van deze foto’s worden beloond met mooie geldprijzen: de eerste prijs is €2.500, de tweede prijs €1.000 en de derde prijs €500. Het publiek kiest ten slotte haar winnaar door te stemmen op de eerdere weekwinnaars. Deze wint €1.000*. Elke weekwinnaar en de uiteindelijke winnaars van de jury- en de publieksprijzen zullen opgenomen worden in de tentoonstelling en het boek.

Eigen ervaring in beeld

Fotograaf William Rutten: “Deze wedstrijd biedt een mooie kans om deze geschiedenis vast te leggen en te delen met toekomstige generaties. Alles wat zo gewoon was, lijkt nu heel ver weg en we hebben geen idee of de tijd ‘voor corona’ ooit weer helemaal terugkomt. Ik roep iedereen met een camera of smartphone op de eigen ervaring in beeld te brengen voor een zo compleet mogelijk tijdsdocument. Zo vergeten we nooit meer hoe kwetsbaar we zijn en houden we hopelijk meer rekening met de aarde waarop we leven.”

Curator en conservator Fotografie van het Rijksmuseum Hans Rooseboom: “Het is belangrijk om na afloop van een crisis te zien wat mensen toen bezighield. Hoe ze die moeilijke, soms verdrietige en zorgelijke periode doorkwamen en naar hun omgeving keken. Ik houd van fotowedstrijden, het is altijd verrassend en spannend om de wereld door de ogen van een ander te zien!”

*De winnaars van de juryprijzen dingen niet mee naar de publieksprijs.

Over Care4Corona Care4Corona is een platform dat zich belangeloos en zonder winstoogmerk inzet om zoveel mogelijk mensen zo goed mogelijk door de coronacrisis te helpen. Het platform biedt ondersteuning op zowel mentaal als fysiek gebied en wil mensen hoop en perspectief bieden. Op Care4Corona delen psychologen, sporters, ervaringsdeskundigen en andere experts informatie, praktische tips en worden vragen beantwoord. Op deze manier wil Care4Corona een positieve bijdrage leveren en de wereld – tijdens én na corona – bewuster, weerbaarder en meer verbonden maken. Zie ook www.Care4Corona.nl.