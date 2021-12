De Nederlandse trouwbranche staat al sinds de start van de corona-uitbraak helemaal op z’n kop en gigantisch onder druk. Bruidsparen trouwen minder, of schuiven hun grote dag op de lange baan. En gaat de bruiloft wel door, dan zorgen coronamaatregelen niet bepaald voor extra romantiek. Dat het desondanks mogelijk is om jezelf toch te onderscheiden, bewees fotograaf Leonard Walpot. Want anderhalvemeterregel, geen handen schudden en mondkapjes of niet: met zijn krachtige beelden en verhalen kroonde de Utrechter zich deze week tot de beste Nederlandse trouwfotograaf en beste Nederlandse storyteller van 2021 bij This is Reportage, een internationale wedstrijd voor trouwfotografen, gericht op documentaire trouwfotografie.

This is Reportage is een unieke fotowedstrijd binnen de trouwfotografie. Bij deze wedstrijd mogen namelijk alleen foto’s worden ingezonden die geheel zonder inmenging van de fotograaf tot stand zijn gekomen. Geregisseerde foto’s of foto’s van de fotoshoot worden niet ingestuurd. “No poses, nothing staged: this is Reportage”, is het credo van de organisatie. Van alle inzendingen wint ongeveer 1% een award.

Wat de wedstrijd ook uniek en anders dan veel andere fotografiewedstrijden maakt, is dat er series kunnen worden ingezonden. In een serie van 15-20 beelden wordt het verhaal van een bruiloft verteld.

Leonard Walpot won dit jaar 13 awards: 6 losse ‘reportage awards’ en 7 ‘story awards’. Daarmee is hij zowel Netherlands Photographer als Netherlands Storyteller of the year geworden. “Dat het juist in dit gekke jaar gebeurt, maakt me heel blij. In februari, maart was het weer hoogst onzeker hoe dit jaar eruit ging zien. Dit is een bijzonder mooie afsluiting van een spannend jaar.”



Waarde van foto’s

“Voor mij is een bruiloft een kleine familiegeschiedenis. Alle mensen die belangrijk zijn in het leven van een stel die op één dag bij elkaar zijn, dat maakt ieder huwelijk uniek en daarom zitten daar zoveel verschillende verhalen in,” aldus Leonard Walpot. Corona zorgde net als in 2020 voor een extra dimensie: bruiloften werden anders en kleiner gevierd. Maar toch bleef de essentie behouden: “Het draait voor mij om de momenten en de emoties op de dag. Die kun je niet regisseren, maar dat zijn wel de beelden die later echt van waarde gaan zijn. Corona of niet, dat is nu eenmaal onderdeel van hoe het nu is. Zie bijvoorbeeld de foto van een meisje dat de bruid knuffelt: een typisch beeld van een coronabruiloft, want op een gegeven moment werd het begrip ‘drive-through receptie’ een ding. Het meisje stapte toch even uit de bus om een knuffel te geven aan de bruid. Daarom benader ik een bruiloft op een journalistieke manier.” Leonard zet zich in voor deze vorm van fotografie binnen de trouwbranche, maar ook binnen de fotografiewereld. “Er wordt vaak toch een beetje gegniffeld over trouwfotografie. Maar het niveau is de afgelopen tien jaar bizar hoog geworden en we hebben in Nederland echt waanzinnig goede fotografen. Daar mogen we best trots op zijn.”

Over Leonard Walpot (1988)

Na zijn bachelor Nederlandse Taal en Cultuur en een korte loopbaan bij een ngo, kreeg Leonard een burn-out. In fotografie vond hij zijn roeping. Sinds 2013 is Leonard full-time fotograaf. Zijn werk draait om mensen en hun verhalen. Naast trouwfotograaf is Leonard huisfotograaf van het CDA en freelance fotograaf voor het Nederlands Dagblad. In 2017 won hij de eerste prijs bij de Zilveren Camera in de categorie politiek (serie) en in 2018 de tweede prijs bij de categorie personen in het nieuws.