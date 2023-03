terug

Transcontinenta BV, distributeur voor Lensbaby in de Benelux, introduceert de Lensbaby Double Glass II Optic. Dit is een nieuwe en verbeterde versie van de originele Double Glass Optic en een van de oudste en populairste lenzen voor het Lensbaby Optic Swap systeem.

De Lensbaby Double Glass II Optic heeft nu een ingebouwd diafragma (f/2.5 – f/22), een volledige metalen behuizing en een verhoogde beeldscherpte in het midden van het beeld. Het is nog steeds geschikt voor alle huidige en oudere Lensbaby Optic Swap lens bodies zoals de Lensbaby Composer Pro II. De bokeh is nu naar eigen creatieve wensen volledig aan te passen door het 12-bladige handmatig instelbare diafragma en het unieke drop-in magnetische “diafragma schijfjes” systeem. De Lensbaby Double Glass II Optic wordt namelijk standaard geleverd met negen speciale gevormde drop-in magnetische diafragmaschijven. Een vijfpuntige ster, een hart en nog eens zeven van de in totaal negen kunstzinnig ontworpen en gevormde drop-in diafragma’s, ontwikkeld door visuele kunstenaars in de Lensbaby gemeenschap. Deze schijfjes wijzigen de onscherpe gebieden van het beeld en voegen een bijzondere en unieke structuur toe aan de opname. Foto’s gemaakt met deze unieke drop-in diafragma’s geven lichtpunten in de onscherpe gebieden namelijk de vorm van het diafragmaschijfje.

Fotograferen met de Lensbaby Double Glass II Optic

Bij opnamen bij de grootste opening van f/2.5 creëert de Double Glass II Optic een minuscuul scherp punt met een steeds verder weg gelegen onscherpte. Deze optiek, gecombineerd met de speciaal gevormde diafragmaschijfjes, maakt opnamen mogelijk die met geen enkel ander objectief te bereiken zijn. Bij diafragma f/4 of kleiner, geeft de Double Glass Il Optic een steeds grotere grote “sweet spot” van scherpte, zodat je dit op het onderwerp kan afstemmen. Als fotograaf heb je een grote variatie van het optisch effect. Van impressionistisch, met vooral veel onscherpte, tot een zeer grote sweet spot van scherpte, met slechts een klein beetje onscherpte daar omheen. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door het ingebouwd 12-bladig diafragma dat eenvoudig te verstellen is met de diafragmaring aan de voorkant van het optiek, in combinatie met de creatief gevormde diafragmaschijfjes.

Beschikbaarheid en prijzen

De Lensbaby Double Glass II Optic is vanaf maart te koop en heeft een adviesprijs van €229,99. De Double Glass Optic II komt ook beschikbaar in combinatie met een Lensbaby Composer Pro II voor diverse cameravattingen zoals: Sony E, Nikon Z, Nikon F, Canon EF, Canon RF, Micro 4/3, L-mount, Pentax K en Fuji X. De combinatie van Double Glass II Optic en de Lensbaby Composer Pro II heeft een adviesprijs van €429,99.