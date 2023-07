Lensbaby Composer Pro II 

terug

Transcontinenta BV, distributeur voor Lensbaby in de Benelux, kondigt een nieuwe en creatieve toevoeging aan de Lensbaby familie aan, de Composer Pro II met Twist 60 en ND filter kit.

De Composer Pro II met Twist 60 en ND-filter kit is het ultieme creatieve hulpmiddel voor fotografen die op zoek zijn naar boeiende en unieke foto- en video-opnamen. Laat je artistieke visie de vrije loop met de Composer Pro II- lens body, die kantelbaar en draaibaar is, zodat je het scherpstelgebied nauwkeurig kunt regelen. Maar dat is nog niet alles. Met de mogelijkheid om de optiek binnen in de body te verwisselen, kun je moeiteloos een breed scala aan selectieve scherpstellingseffecten creëren bij verschillende brandpuntsafstanden.

Stel je nu voor dat je de Composer Pro II combineert met de Twist 60 Optic en een 3-stops neutrale dichtheid (ND) filter. Het resultaat? Pure magie. De Composer Pro II met Twist 60 + ND is een meesterwerk van Lensbaby, en het is voorbestemd om je favoriete gereedschap te worden in je fotografisch arsenaal.

Lensbaby Twist 60 optic

De Twist 60 optiek is een filmisch wonder, perfect voor portretten en het creëren van verbluffende visuele effecten. Met een 60mm f/2.5 lens produceert deze een verrukkelijke kronkelige, wervelende onscherpte die je onderwerp direct los doet komen van de achtergrond. Bij open diafragma wordt het wervelende effect nog duidelijker, vergezeld van een subtiel vignet dat een vleugje vintage charme toevoegt aan je foto’s. Of je nu portretten, stillevens of andere onderwerpen vastlegt, de Twist 60 optiek levert elke keer weer betoverende resultaten.

Lensbaby 3-stops ND-filter

Maar daar blijft het niet bij. Deze ongelooflijke optiek gedijt goed in omgevingen met texturen, zoals wanneer het licht door bomen stroomt. De wisselwerking tussen de Twist 60 en deze gestructureerde achtergronden versterkt het wervelingseffect, waardoor er werkelijk fascinerende opnamen ontstaan die je doen wegdromen. En laten we vooral het meegeleverde 3-stops ND-filter niet vergeten. Door deze aan het voorste element van de Twist 60 te bevestigen, krijg je een ongeëvenaarde controle over het licht dat je lens binnenvalt. Pas eenvoudig je sluitertijden en diafragma-instellingen aan en zie de transformatie van je opnamen. Leg zijdezachte beelden vast van bewegend water of maak dromerige, etherische scènes met perfecte belichting. De mogelijkheden zijn eindeloos wanneer je de kracht van de Composer Pro II met Twist 60 + ND in handen hebt.

Met zijn vermogen om aangename huidtinten te produceren, en zijn uitzonderlijke veelzijdigheid is de Composer Pro II met Twist 60 en ND-filter echt een van Lensbaby’s meest buitengewone optieken. Of je nu een professionele fotograaf bent die zijn vak wil verbeteren, of een enthousiasteling die op zoek is naar nieuwe gebieden van creativiteit, deze lens is de poort naar een wereld van artistieke expressie. Ontgrendel je volledige creatieve potentieel met de Composer Pro II met Twist 60 en ND-filter. Omarm de werveling, beheers de onscherpte en creëer visuele meesterwerken die een blijvende indruk achterlaten.

Ervaar fotografie als nooit tevoren, met het beste van Lensbaby!

Beschikbaarheid en prijs

De Lensbaby Composer Pro II met Twist 60 en ND Filter is verkrijgbaar bij de Lensbaby dealers en verkooppunten in de Benelux voor de volgende camera mounts: Canon EF, Canon RF, Fuji X, Nikon F, Nikon Z, Sony E. De adviesprijs bedraagt € 379,99 inclusief btw.