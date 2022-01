In 2022 bestaat de LAFV 100 jaar. Dit jubileum viert de fotoclub met tal van activiteiten, waar de Leidse bevolking welkom is. Op de site van de LAFV (www.lafv.nl) en de site van de Fotobond (www.fotobond.nl) wordt u op de hoogte gehouden van de verschillende evenementen. Hier een kort overzicht met de stand van zaken per januari 2022.

Om te beginnen gaat de LAFV wekelijks een foto maken van één van de 365 evenementen die de European City of Science Leiden2022 in de wijken organiseert onder de titel ‘Kennis door de Wijken’. De 52 foto’s worden gepubliceerd in het Leids Nieuwsblad.

Vanaf 8 januari is de foto-expositie ‘100 jaar in beeld’ coronaproof te zien in de etalage van de voormalige V&D aan de Maarsmansteeg in Leiden.

Foto-expositie ‘100 jaar in beeld’, 8 januari tot 31 december 2022, Maarsmansteeg Leiden (etalage voormalige V&D).

Deze expositie bestaat uit 100 foto’s met beelden van nu die gerelateerd zijn aan historische gebeurtenissen van de afgelopen 100 jaar. De foto’s zijn in 2020 en 2021 gemaakt door vele LAFV-leden, ieder met een eigen unieke invalshoek. Dat heeft geresulteerd in een bijzonder en afwisselend overzicht van 100 jaar historie. De foto’s worden in de periode januari tot en met december 2022 in acht series geëxposeerd. Vanaf 8 januari dus de eerste serie.

Symposium ‘Photography meets Science and the City’, 11 juni 2022, Lipsiusgebouw Universiteit Leiden (Cleveringaplaats 1)

Een van de hoogtepunten van het jubileumjaar is het symposium dat de LAFV samen met de Fotobond en de Universiteit Leiden organiseert. Dit symposium vindt plaats in het kader van de European City of Science Leiden2022, waarbij de relatie tussen fotografie en wetenschap wordt uitgewerkt met lezingen en workshops. Het wordt een uniek ontmoetingspunt voor amateurfotografen, wetenschappers en studenten met de bedoeling van elkaar te leren en nieuwe samenwerking op te zetten. Op het programma staan onder andere bijdragen van wetenschapsfotograaf Jos Jansen, van Mattie Boom van het Rijksmuseum en van microfotograaf Wim van Egmond. In de middag zijn er presentaties over astrofotografie, microfotografie, stereofotografie, dronefotografie, straatfotografie en experimentele fotografie. Ook kunt u deelnemen aan een workshop smart phone fotografie, uw portfolio laten beoordelen door Leidse fotoprofs of een bezoek brengen aan de fotocollectie van de Universiteit. Fotograaf de Vaderlands Jan Dirk van der Burg zorgt voor een komisch intermezzo. Dit alles onder voorzitterschap van fotografe en presentatrice Sacha de Boer, die ook haar eigen werk laat zien.

Het volledige programma en inschrijvingsformulier komen binnenkort op www.lafv.nl . Kosten € 15, inclusief lunch.

Photowalk, 19 augustus 2022, Haagweg 4, Leiden

Op de Dag van de Fotografie organiseert de LAFV een photowalk in de Leidse binnenstad. Onder leiding van ervaren fotografen van de LAFV kunt u op pad om de kneepjes van het fotograferen in de stad beter te leren, aan de hand van een thema. De foto’s worden direct na afloop besproken. Aanmelding te zijner tijd op www.lafv.nl .

Voor meer informatie: mail naar jubileum@lafv.nl.