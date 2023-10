Leica Store Amsterdam onthult Leica Gallery

terug

Geweldig nieuws voor fotografieliefhebbers in Nederland. De Transcontinenta Groep, de distributeur van Leica in Nederland, kondigt met groot genoegen de heropening aan van de nieuwe Leica Store in Amsterdam. De verhuizing van de winkel komt op het moment dat de Transcontinenta Groep haar toewijding versterkt om de ultieme Leica merk- en productervaring te bieden aan haar toegewijde liefhebbers.

Leica’s passie voor fotografie staat centraal in deze nieuwe winkel aan de Van Baerlestraat 74, midden in het museumkwartier van Amsterdam. Het is de eerste keer dat ze hun innovatieve Retail 2.0 designconcept in Nederland presenteren. Met ongeveer 120 vierkante meter aan ruimte draait het allemaal om het vermogen zich anno 2023 aan te passen en te voldoen aan de veranderende behoeften van hun relaties. De winkel heeft een frisse en moderne uitstraling waar men is alle opzichten uiteraard trouw is gebleven aan het iconische merk Leica.

Een enerverende reis

Stap de winkel binnen en je bent in voor een meeslepende ervaring. Er zijn speciale ruimtes voor elke productlijn, waaronder de gloednieuwe Leica Cinema TV en Leica Watches. Er is ook een coole vintage Leica-sectie waar je 2e hands Leica producten kunt kopen of inruilen. Als je van kunst en cultuur houdt, kun je door het jaar heen boeken en tentoonstellingen van lokale en internationale fotografen bekijken in de nieuwe officiële Leica Gallery Amsterdam, een creatieve ruimte van 70 m2. Hier vind je in de loop der tijd zowel bekende kunstenaars als rijzende sterren, die de hedendaagse fotografie vieren. De eerste tentoonstelling presenteert ‘Symphony of Faces’ van Rahi Rezvani, een in Iran geboren kunstenaar die in Nederland woont. De Leica Store en Leica Gallery wordt ongetwijfeld dé ‘place to be’ voor fotografieliefhebbers in Amsterdam en daarbuiten.

Met oog voor duurzaamheid

Het nieuwe winkelontwerp van Leica draait om het creëren van een comfortabele, uitnodigende ruimte die creativiteit en samenwerking stimuleert. Kenmerkend is de duurzame houtafwerkingen en een minimalistische esthetiek die is gebruikt om Leica’s betrokkenheid bij het thema duurzaamheid te laten zien. De warme houttinten geven de ruimte een uitnodigend gevoel, perfect om vrienden of collega-fotografen te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Locatie en openingstijden

Je kunt de winkel en galerie gemakkelijk vinden in het museumkwartier aan de Van Baerlestraat 74, 1071 BA Amsterdam. Ze zijn momenteel geopend van dinsdag tot en met zaterdag, van 10.00 tot 18.00 uur. Of je nu een professional bent of gewoon nieuwsgierig naar fotografie, je moet deze nieuwe en verbeterde Leica-ervaring zeker gaan beleven.