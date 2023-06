Leica Q3 geïntroduceerd

terug

Transcontinenta BV presenteert, als distributeur van Leica in Nederland, de derde generatie van de succesvolle Leica Q-familie, de Leica Q3. Deze familie van professionele full-frame camera’s met vast brandpunt wordt gekenmerkt door hoogwaardig vakmanschap, een tijdloos, strak design en groot gebruiksgemak.

Sinds 2015 staan de Leica Q camera’s wereldwijd hoog aangeschreven bij fotografen, creatieve professionals en mensen die voor de camera staan. De nieuwe Leica Q3 camera levert perfecte foto- en videoresultaten en is uitgerust met een van de lichtsterkste groothoekobjectieven van dit moment. Het heeft verder een unieke geïntegreerde mechanische macrostand en een groot aantal nieuwe functies. Kortom de Q3 vertegenwoordigt de volgende evolutionaire stap in dit unieke camerasegment.

Uitzonderlijke beeldkwaliteit door 60 megapixel sensor en Summilux objectief

Het hart van de Leica Q3 is de nieuwe Leica BSI CMOS-sensor met Triple Resolution Technology. Raw beelden in DNG-formaat, of bewerkte JPEG-bestanden met een perfecte Leica look, kunnen direct in de camera worden gecreëerd met een resolutie van 60, 36 of 18 megapixels. Opnamen met 60 MP leggen zelfs de fijnste details en texturen vast, terwijl fotograferen met 36 of 18 MP een snellere bediening van de camera, langere beeldseries en kleinere bestandsgroottes mogelijk maakt. De Leica Q3 gebruikt voor alle resoluties de volledige grootte van de sensor en heeft een gevoeligheidsbereik van 50 tot 100.000 ISO. Twee nieuwe praktische assistenten, Leica Perspective Control (LPC) en Leica Dynamic Range (LDR), zorgen nu voor perfecte JPEG beelden zonder de noodzaak tot nabewerking. De nieuwste generatie van de Leica Maestro processor met L2-technologie zorgt tenslotte voor uitstekende verwerkingssnelheden bij het werken met dit soort hoge resoluties en grote bestanden.

Het ontwerp van de lichtsterke Leica Summilux 28 mm f/1.7 ASPH. is een optisch meesterwerk en levert al vanaf volle opening zeer fraaie opnamen. Met zijn geïntegreerde macromodus maakt hij ook close-up opnamen vanaf een minimale scherpstelafstand van slechts 17 cm (gemeten vanaf de sensor). Naast de hoge resolutie biedt dit 3e generatie lid van de Leica Q-familie ook een uitgebreide digitale zoom. Hiermee kan de gebruiker kiezen uit brandpuntsafstanden van 28, 35, 50, 75 en nu ook tot 90 mm.

Geheel nieuw autofocussysteem met fasedetectie en DFD.

Het Leica Q3 autofocussysteem heeft ook een aanzienlijke ontwikkeling ondergaan. Een nieuw hybride fasedetectie autofocussysteem zorgt voor extreem snel en nauwkeurig scherpstellen, ook bij het volgen snel bewegende onderwerpen. Naast de zeer nauwkeurige contrast-type autofocus, helpen het DFD (Depth From Defocus) systeem en de fasedetectie autofocus, in combinatie met intelligente scèneherkenning, om scherpe en briljante opnamen te produceren. Deze kunnen dan vervolgens helder en detailrijk bekeken worden in de nieuwe 5,76 megapixel OLED zoeker.

Nog een vernieuwing is het kantelbare touchscreen van 3 inch, met hoge resolutie en hoogwaardig kantelmechanisme. Dit biedt een uniek scala aan kijk- en opnamehoeken en opent nog meer creatieve mogelijkheden voor foto- en video-opnamen. Hierbij hoef je trouwens als fotograaf of filmer niet te letten op de opnameomstandigheden, daar de Leica Q3 beschermd is tegen stof en spatwater dankzij de IP52-certificering.

Een wonder van connectiviteit

De Leica Q3 maakt indruk door zijn naadloze en snelle connectiviteit via Bluetooth en Wi-Fi. De camera is uitgerust met geavanceerde MIMO (Multiple Input Multiple Output) technologie, dat de overdrachtssnelheid naar de Leica FOTOS app tot tien verhoogd (max 35MB per seconde), vergeleken met de Leica Q2. Hierdoor wordt de mobiele creatieve workflow naar een nog hoger niveau getild. Met een stabiele verbinding en hoge gegevensoverdrachtssnelheden naar de Leica FOTOS app is het nu mogelijk om video’s van de camera te uploaden naar een smartphone of speciale ‘Leica Looks’ te importeren in de camera voor prachtige “Straight Out Of Camera” JPEG opnamen. Verschillende verbindingsmodi van ‘Eco’ tot ‘Performance’ verbeteren verder de mobiele workflow en het energiebeheer van de Leica Q3. Met Apple’s “Made for iPhone® and iPad®” certificering, en de meegeleverde Leica FOTOS USB-C kabel, is de Leica Q3 het ideale gereedschap om de creatieve visie van de fotograaf, die hem dagelijks gebruikt, tot uitdrukking te brengen.

Met de Leica Q3 kunnen content creators nu voldoen aan al hun behoeften dankzij de indrukwekkende mogelijkheid om video op te nemen in 8k resolutie en het gebruik van zeer efficiënte codecs zoals H.265 en Apple’s ProRes. Verder kunnen externe apparaten zoals gimbals, power banks en display recorders rechtstreeks worden aangesloten op de Leica Q3 via USB-C en HDMI. Voor studiowerk, of met een laptop op locatie, kan er met Tethered shooting via Capture One of de Adobe Lightroom plug-in gewerkt worden door gebruik te maken van de USB-C aansluiting. Dit breidt de mogelijkheden van deze unieke compacte professionele digitale camera nog verder uit.

Draadloos opladen en tal van andere nieuwe accessoires

Volledig draadloos opladen van de Leica Q3 is nu mogelijk met de nieuwe Leica Charging Pad en los verkrijgbare nieuwe camera handgreep. Dit stijlvolle oplaadpad laadt gemakkelijk de nieuwe hoogwaardige en zeer krachtige BC-SCL6 batterij van de Q3 en vele andere Qi compatibele apparaten op. De Leica Q3 biedt maximale vrijheid bij het fotograferen en filmen, maar de nieuwe accessoires bieden ook een breed scala aan mogelijkheden voor het creëren van een individuele look. Leren beschermers, lensdoppen, retro-look lenskappen, duimsteunen, zachte ontspanknoppen en flitsschoen covers zullen ook verkrijgbaar zijn in drie verschillende kleuren.

Prijzen en beschikbaarheid

De Leica Q3 zal binnenkort verkrijgbaar zijn bij de Leica Store Amsterdam, de Leica Store Lisse en geautoriseerde Leica dealers in Nederland. De adviesprijs bedraagt € 5.950,00 inclusief btw.