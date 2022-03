Lebohang Kganye, uit Johannesburg, Zuid-Afrika, is de zestiende winnaar van de internationaal befaamde Foam Paul Huf Award. Eerder deze week verkoos de vijfkoppige vakjury de winnaar van dit jaar uit zo’n 100 genomineerden, geselecteerd door 23 voordragers uit 21 landen. De Foam Paul Huf Award wordt jaarlijks uitgereikt aan een aanstormend talent. Met de prijs wil Foam fotografen stimuleren in hun artistieke ontwikkeling.

Met haar werk duikt Kganye in thema’s uit haar eigen geschiedenis en afkomst, die tegelijkertijd resoneren met de geschiedenis van Zuid-Afrika en apartheid. Het juryrapport leest als volgt: “Het werk van Lebohang Kganye reflecteert op persoonlijke verhalen, herinneringen, familie, verlies, ontheemding en ontwrichting terwijl ze tegelijkertijd de indexicaliteit van fotografie als getuigenis van de waarheid onder de loep neemt. De jury is onder de indruk van haar heldere visie, complexiteit en ambitie. Kganye combineert op een performatieve en visueel uitgekiende manier kunstvormen zoals fotografie, collage, film, installatie en sculptuur en put daarbij uit zowel familie- als collectieve archieven om de gefabriceerde aard van geschiedenis en herinneringen te onthullen.

“Binnen het specifieke karakter van haar Zuid-Afrikaanse context resoneert het veelzijdige werk van Kganye met de traumatische koloniale geschiedenis van haar land en apartheid, en kiest daarbij ook vaak literatuur, theater en mondelinge overleveringen als uitgangspunt. In haar debuutserie Ke Lefa-Laka: Her Story, 2013 verschijnt de beeldend kunstenaar als spookachtige verschijning in foto’s van haar moeder die een aantal jaren daarvoor was overleden. Haar meer recente theatrale, fotografische diorama’s bestaat uit silhouetten die zijn uitgeknipt van haar familieleden en andere personen en neergezet als poppen in een schimmenspel. Hiermee toont het werk van Kganye veel meer dan een simpele getuigenis van gebeurtenissen uit het verleden. Ze gebruikt fotografie juist als medium om een nieuwe geschiedenis te vertellen en verbeelden.”

Kganye’s reactie: De prijs komt nu, op een moment dat mijn relatie met de manier waarop ik kunst maak behoorlijk is veranderd en waarin ik onderken dat heling het belangrijkste doel is in mijn verhalen. Ik ben dankbaar dat anderen deze heling ook ervaren. De manier waarop ik mij visueel uitdruk is veranderd en de relevantie en mondelinge overleveringen staan hierin centraal. De selectie van werken laat zien hoe ik bezig ben mijn praktijk te doordenken en toont de verbanden die ik daarbij leg.

Eervolle vermelding

De jury kent na Lebohang Kganye een eervolle vermelding toe aan het werk van Sabelo Mlangeni (Zuid-Afrika), medeoprichter van Umhlabathi Collective. “Mlangeni’s overtuigende werk richt zich op de gevoeligheden in het leven van queers in de Zuid-Afrikaanse townships tot de steden in Lagos, die hij op een zeer persoonlijke, collaboratieve en met een soms vrolijke benadering laat zien.”

De Prijs Lebohang Kganye ontvangt een bedrag van € 20.000 en haar werk zal te zien zijn tijdens een solotentoonstelling in het Foam Fotografiemuseum in Amsterdam. Haar naam wordt toegevoegd aan de lijst met indrukwekkende voorgangers. Vorig jaar werd de Foam Paul Huf Award uitgereikt aan John Edmonds (VS, 1989). Zijn solotentoonstelling A Sidelong Glance is nog tot 19 juni 2022 te zien in Foam.

De juryleden van 2022 Dit jaar bestond de jury uit: Alona Pardo (voorzitter van de jury en curator Barbican Art Gallery, Verenigd Koninkrijk), Oscar Muñoz (visueel kunstenaar en oprichter van Lugar a Dudas, Colombia), Oluremi Onabanjo (curator Museum of Modern Art (MoMA), New York), Anna-Kaisa Rastenberger (hoofdcurator Finnish Museum of Photography en artistiek directeur en medeoprichter van het Festival of Political Photography, Finland) Demet Yıldız Dinçer (manager fotografieafdeling Istanbul Modern, Turkije).

Meer over de juryleden >

Over Lebohang Kganye

Lebohang Kganye is geboren in 1990 in Johannesburg, waar ze momenteel ook woont en werkt. Ze is van een nieuwe generatie hedendaagse Zuid-Afrikaanse fotografen. Naast haar werk als beeldend kunstenaar volgt Kganye de masteropleiding Fine Arts aan de Witwatersrand University in Zuid-Afrika. Andere belangrijke prijzen die ze al in de wacht heeft gesleept zijn de Grand Prix Images Vevey 2021/22, de Paulo Cunha e Silva Art Prize 2020, de Camera Austria Award 2019, en ze was finalist bij het Rolex Mentor & Protégé Initiative 2019. Kganye ’s werk is opgenomen in diverse privé- en publieke collecties, waaronder de Carnegie Museum of Art in Pennsylvania en de Walther Collection in Ulm, Duitsland.