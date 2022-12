terug

© Laura Chen

Words From Dad is een doorlopende serie over mijn Nederlands-Chinese afkomst. Met behulp van foto’s uit mijn persoonlijke familiealbums onderzoek ik mijn gemengde afkomst via de levensverhalen over mijn opa, zoals verteld door mijn vader. Ik ben Nederlands en voor een kwart Chinees. Mijn Chinese roots komen van mijn vaders kant van de familie. Mijn opa Tek Suan Chen werd geboren in 1910 in Wenzhou. Zijn hele familie werd vermoord door de communisten tijdens de Mao-revolutie; hij was de enige die overleefde, samen met zijn leraar en neef Bun Chen. Hij was amper 23 toen hij als student van Wenzhou naar Europa vluchtte. Hij kwam uiteindelijk in Nederland terecht waar hij mijn oma ontmoette en het eerste Chinese restaurant in Den Haag opende. In een reeks portretten naai ik letterlijk de verschillende culturen en ervaringen van mijn familie aan elkaar. Met elke vouw wordt het beeld meer en meer geabstraheerd. Zoals ook de familieverhalen geleidelijk verder van het origineel verwijderd raken, verteld en doorgegeven van de ene generatie op de andere.

© Laura Chen

Laura Chen (1997) is een Nederlandse beeldend kunstenaar en schrijver in Londen. In haar multidisciplinaire praktijk zijn fotografie, tekst, collage en archiefmateriaal nauw met elkaar verbonden. Ze onderzoekt de eigenaardigheden van het alledaagse met een speelse documentaire aanpak. Met haar serie Words From Dad won zij de Rabo Photographic Portrait Talent 2022.

www.laura-chen.com @lauramchen

© Laura Chen

© Laura Chen

© Laura Chen

© Laura Chen

