Het bestuur van Stichting De Zilveren Camera versterkt de organisatie met Lars Boering als directeur per 1 april 2021. Hij zal dit combineren met zijn werkzaamheden voor diverse internationale projecten en initiatieven. In zijn vorige functie als directeur van World Press Photo Foundation, zorgde hij voor internationale groei en modernisering. Het bestuur heeft, na een uitgebreide sollicitatieprocedure, unaniem gekozen voor de benoeming.

“Lars Boering heeft een schat aan ervaring en een goed netwerk. Hij zal samen met het bestuur van de stichting de al ingezette professionalisering verder doorvoeren naar een organisatie met een bestuur op afstand”, stelt Eva de Vos, bestuursvoorzitter.

Stichting De Zilveren Camera reikt al 72 jaar de meest prestigieuze prijs voor de Nederlandse fotojournalistiek uit: De Zilveren Camera. Boering volgt Marcel Molle op, die in september 2020 zijn vertrek als directeur aankondigde.

Lars Boering ziet uit naar deze nieuwe uitdaging: “Er zit een goed bestuur en er werkt een goed team. Ik ben betrokken bij buitenlandse initiatieven, maar vond het van belang om deze mooie en belangrijke stichting te begeleiden naar de volgende stap. Mijn ervaring en netwerk komen daar goed bij van pas en ik wil de Nederlandse fotografie, die mij veel heeft gebracht, hiermee weer wat teruggeven. Daarnaast zal ik mijn best doen om Nederlandse fotografen in mijn uitgebreide internationale netwerk te introduceren, want kwaliteit is er genoeg.”