Laowa 15mm f/4.5R Zero-D Shift nu ook voor Fujifilm GFX

© Carlo Yuen

Al sinds de introductie een aantal jaren geleden is het Fujifilm GFX-systeem erg aantrekkelijk voor professionele fotografen door de combinatie van robuustheid, resolutie en de aard van de sensor. De GFX biedt resolutierijke middenformaatsensoren in handzame body’s, zelfs met beeldstabilisatie. In het begin was de line-up met beschikbare objectieven nog beperkt, maar in 2022 is deze beslist omvangrijk te noemen. Een nieuwe tilt-shift-optie is de Laowa 15mm f/4.5R Zero-D Shift.

Door Jasper van Bladel

De serie GFX-camera’s is met de grote en resolutie-rijke sensoren uitstekend geschikt voor architectuurfotografie op hoog niveau. Een tilt-shift-objectief is daarbij voor veel fotografen een vereiste. Fujifilm zelf komt pas volgend jaar met een dergelijk objectief op de markt – zoals staat vermeld in de roadmap voor GFX-objectieven. Welke brandpuntsafstand dat objectief heeft is overigens nog niet bekend. Dat betekent niet dat er geen mogelijkheden zijn, want via adapters kun je nu al diverse tilt-shift-objectieven van andere merken op een GFX gebruiken.

De Laowa 15mm f/4.5R Zero-D Shift is een objectief dat al een tijdje bestaat. Tot nu was er geen variant met GFX-vatting beschikbaar, maar met de komst van een geüpdate versie van de Laowa komt daar verandering in. Vanaf nu is er dus ook een Fujifilm G-vatting beschikbaar waarmee het objectief op bijvoorbeeld de GFX100s, GFX100 en GFX50s te gebruiken is. Het mechanisme zorgt in combinatie met een GFX-camera voor een beeldcirkel van 65mm en maximaal 8mm verschuiving.

Laowa 15mm

Interessante combinatie

De Laowa 15mm biedt een interessante en uitdagende combinatie van groothoek en tilt-shift. Het objectief is volledig handmatig, waardoor het een objectief is waar niet iedereen snel mee uit de voeten kan. Maar als je architectuur of interieurs vrij van vertekening vast wilt leggen is het een niet te missen hulpmiddel. In de meeste gevallen zijn dit soort objectieven relatief kostbaar door de ingewikkelde constructie. Zoals we van Venus Optics gewend zijn is deze Laowa een heel stuk betaalbaarder – hoewel het nog steeds geen goedkoop objectief is.

Laowa, moedermerk Venus Optics, is al een tijdje geen onbekende fabrikant meer; de laatste jaren brengen ze keer op keer verrassende en betaalbare objectieven op de markt. Het merk bestaat pas sinds 2013 en heeft, naar eigen zeggen, technici en ingenieurs van toonaangevende Japanse en Duitse fabrikanten aangetrokken voor de ontwikkeling en fabricage van hun assortiment.

Handwerk

Doordat de versie zonder GFX-vatting al een tijd op de markt is kunnen we kijken hoe het objectief tot nu toe presteert in relatie tot concurrerende opties. Die prestaties zijn – zeker in relatie tot de relatief lage prijs – goed te noemen. In tegenstelling tot de concurrentie zijn er geen elektronische contacten aanwezig en is de afdichting tegen weersinvloeden minder uitgebreid. Qua scherpte en resolutie zijn de concurrenten van bijvoorbeeld Canon en Nikon net een stukje beter. De volledig handmatige instelling is geen groot probleem, zeker niet als je het objectief gebruikt op een spiegelloze body als die van de verschillende GFX-en met een goed live-view zoekerbeeld en focus peaking voor de scherpstelling. Interessant is de korte minimale scherpstelafstand van 20 cm. Overigens kreeg het objectief een EISA-award 2021-2022 in de categorie ‘speciale doeleinden’.

Twee versies

Het objectief bestaat uit een constructie met 17 lenselementen verdeeld in 11 groepen. Twee lenselementen zijn asferisch en daarnaast drie met extra lage dispersie. Van de Laowa 15mm zijn er sinds de update twee verschillende versies beschikbaar, eentje met een blauwe en eentje met een rode ring. Het verschil zit hem het aantal diafragma-lamellen: 5 bij de blauwe en 14 bij de rode ring. De toename in lamellen zou voor een extra zachte en afgeronde achtergrondonscherpte moeten zorgen. Misschien wel belangrijker is de subtielere weergave van lichtsterren bij het fotograferen van lichtbronnen met een klein diafragma. De versie met 14 diafragma-lamellen doet dat subtieler en zachter. Wat mooier is of beter past blijft echter een kwestie van persoonlijke voorkeur of smaak. Voor de GFX is echter alleen het model met de 14 lamellen beschikbaar. Andere vattingen waarmee je deze Laowa tilt-shift kunt gebruiken zijn Canon EF, Canon RF, L-vatting, Nikon-F, Nikon-Z, Pentax-K en Sony-FE.

Accessoires en prijsstelling

Interessant en handig zijn de accessoires die Venus Optics voor deze 15mm beschikbaar heeft. Zo is er de ‘Lens Support’ die ervoor zorgt dat het beeld constant hetzelfde blijft ondanks de verstellingen, doordat de camera via het objectief aan het statief gekoppeld zit. Ook is er een 100mm filterhouder beschikbaar zodat ondanks de bolle frontlens gewerkt kan worden met filters op deze groothoek Laowa.

De Laowa 15mm f/4.5R Zero-D Shift is een interessante optie voor fotografen die op zoek zijn naar een verstelbaar objectief om kloppende perspectieven te fotograferen. Met een prijs van € 1.529,- is het objectief relatief betaalbaar vergeleken met concurrerende opties.

