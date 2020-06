De solo-expositie ‘Landscape revisited’ van landschapsfotograaf Saskia Boelsums is met drie maanden verlengd. Daarom wordt de expositie verplaatst naar de hoofdlocatie van het Drents Museum. De veertig landschapsfoto’s zijn vanaf 4 juli tot 12 oktober te zien in de Abdijkerk van het Drents Museum.

De landschapsfoto’s van Saskia Boelsums trekken veel bezoekers en worden door publiek hoog gewaardeerd. Saskia Boelsums woont en werkt in Drenthe en bij de selectie voor de expositie in het museum is gekozen voor werken die grotendeels in die provincie zijn gemaakt.

Saskia Boelsums – Kunstenaar van het jaar 2020 – maakt schilderachtige landschapsfoto’s die de schoonheid van het landschap en de wolkenpartijen sterk benadrukken.

Het museum is open di t/m zo 11.00 – 17.00 uur. Vanwege de geldende Corona-maatregelen even vooraf een ticket bestellen via https://tickets.drentsmuseum.nl/nl/tickets

Saskia Boelsums noemt zichzelf “beeldend kunstenaar met een fototoestel.” Haar landschappen met dramatische luchten worden vaak vergeleken met die van de Hollandse Meesters. Er zit spanning in de werken: de bleke weerkaatsing van maanlicht op een bevroren plas, de goudgele gloed van een graanveld aan het eind van de zomer en een haast transparant-groene golf in een grijze onstuimige zee. De rust en de dynamische natuur van het Drentse landschap zijn een grote inspiratiebron voor de kunstenares. In de tentoonstelling zijn dan ook nog niet eerder getoonde Drentse werken zien. Maar ook haar beleving van plekken buiten Drenthe, waaronder de Waddeneilanden zijn in de expositie opgenomen.

www.saskiaboelsums.nl www.drentsmuseum.nl