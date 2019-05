Om te vieren dat Pf Magazine, bij uitgeverij Virtùmedia een nieuw leven is begonnen houden wij op 24 mei een feestelijke lancering van Pf #3. We doen dit met een debat over het nut van oorlogsbeelden. Iedereen is van harte welkom, entree is gratis.

In samenwerking met de organisatie iMPACT DOC organiseert Pf een debat over de noodzaak om met de fotografie oorlogen te blijven herinneringen. Susan Sontag heeft in haar laatste boek Regarding the pain of others geschreven dat het publiek open moet blijven staan voor beelden van de wereldproblemen omdat zij niet vergeten mogen worden.

In Pf #3 schrijft Ton Hendriks in zijn rubriek over de filosofie van de fotografie: ‘Sontag rekent hard af met de wens om oorlogsbeelden niet meer te willen zien omdat ze vervreemding teweeg zouden brengen. “Om de werkelijkheid te zien als een theaterstuk is van een adembenemend provincialisme.” De neiging zich af te wenden van de ellende die de fotojournalistiek ons voorschotelt is een typisch verschijnsel van de upperclass voor wie het nieuws een vorm van vermaak is geworden, aldus Sontag. Het cynisme dat zijzelf decennialang koesterde, verafschuwt Sontag nu.’

Het debat gaat over de vraag wat in ons mediatijdperk de functie is van oorlogsbeelden. Moeten we alleen foto’s maken van oorlogshandelingen zelf, of kunnen die ons niet meer raken? Welke herinneringen blijven er over na een oorlog? En hoe kunnen fotografen er daar vorm aan geven?

Aan het debat, dat geleid wordt door hoofdredacteur van Pf Ton Hendriks doen twee fotografen mee. Miquel Gonzalez heeft het boek Memoria Perdida gemaakt over de massagraven van de Spaanse burgeroorlog. Tot op vandaag zijn veel van deze graven verstopt gebleven. Gonzalez: “Ik ben vooral geboeid door de burgers die nog overal liggen, niet de soldaten maar leraren en schrijvers die een betere wereld wilden, een republiek. Daar hoorde Lorca ook bij. Het is nog steeds niet zeker waar hij ligt, hij is nooit gevonden. Maar hij ligt natuurlijk niet alleen. In willekeurige ravijnen langs de weg liggen nog duizenden slachtoffers met hem.” (citaat uit Pf #1 2019)

Misha Pipercic maakte een fotoboekOnce when we were happy over de herinneringen van zijn eigen familie aan de Balkanoorlog. Misha Pipercic: “Ik merkte dat veel mensen uit het familiefotoalbum niet meer leven. De mensen die wel nog leven wilde ik graag fotograferen. Daarom ben ik meerdere keren naar mijn geboortestad Sarajevo, en naar Tolisa geweest, het geboortedorp van mijn moeder. Tijdens mijn bezoeken werd ik geraakt door de sporen die de oorlog heeft achtergelaten.” (artikel komt in Pf #4)

Na het debat heffen we het glas en is er tijd voor een informele kennismaking met de redactie van Pf en de organisatie iMPACT DOC.

Voor de bezoekers liggen een aantal exemplaren van Pf klaar.

Datum: 24 mei 16.00-18.00

Locatie: iMPACT DOC, Keizersgracht 166, Amsterdam

Toegang gratis. Je kunt je opgeven via het evenement op Facebook

EVENEMENT LANCERING PF EN DEBAT OORLOGSBEELDEN

iMPACT DOC

originated from the online platform and project agency iMPACT JOURNEY. It is a physical platform, exhibition space and non-profit foundation for documentary photography and film, with a focus on addressing global issues and solutions. Inside and outside of the exhibition space, special attention will be paid to transmedia art projects, innovative and visual storytelling, impact measurement, experimentation, (interdisciplinary) education, dialogue and interaction. iMPACT DOC moves on the borderline between art, constructive journalism and (social) sciences. Meer informatie over impactdoc