Lancering NFTs Unveil

Paul Cupido, Thomas Albdorf en Gideon Mendel zullen unieke werken in NFT vorm verkopen via Unveil.

(c) Thomas Albdorf – Hot Rubber Nights, Part 2, 2020

Eind mei lanceert Unveil hun platform met ‘drops’ in drie van de meest klassieke thema’s uit de kunstgeschiedenis: Landschap, Stilleven en Portret. Vandaag maakte het platform de eerste drie namen bekend: Paul Cupido, Thomas Albdorf en Gideon Mendel zullen uniek werk aanbieden binnen deze thema’s. De komende weken zal Unveil via hun ‘Editorial’ de overige namen bekend maken als ook meer informatie geven over het platform.

(c) Gideon Mendel – Amjad Ali Laghari, Goth Bawal Khan village, Sindh Province, Pakistan. September 2022

Artistiek Directeur van het platform Roderick van der Lee, tevens Directeur van Unseen Photo Fair, over de lancering: “De nationale en internationale kunstenaars die in de launch te zien zullen zijn, weerspiegelen het curatoriële spectrum van Unveil; van de veelgeprezen en commercieel succesvolle tot onontdekte ruwe diamanten, de toekomstige sterren van morgen.”

Van der Lee koos voor de traditionele thema’s om daarmee de vorm van NFTs, die nog niet door iedereen begrepen wordt, te verhelderen. “Door voor deze klassieke thema’s te kiezen, is het concept van NFTs, en hoe de circa 30 deelnemende kunstenaars daarmee omgaan, duidelijker naar voren te brengen.” aldus van der Lee. Gideon Mendel en Thomas Albdorf, beiden geroemd om respectievelijk hun portretten en conceptuele stillevens, grijpen de technologie achter NFTs bijvoorbeeld aan om om dynamische versies van hun werk digitaal aan te kunnen bieden. Kunstenaar Paul Cupido koppelt juist een uniek, fysiek kunstwerk aan de NFT. Ondanks de verschillende routes, bieden alle kunstenaars via Unveil uniek werk aan, die een aanvulling zijn op hun reguliere verkoop via galeries.

Mirages 10-2022 © Paul-Cupido

Blockchain technologie

Unveil benut de kracht van blockchain-technologie en NFTs en opent hiermee de markt voor fotografen over de hele wereld – ongeacht hun geografische omstandigheden. Het is eenvoudig om via het platform een kunstwerk aan te schaffen van een fotograaf aan de andere kant van de wereld. Als platform gebouwd vóór en dóór de internationale fotografie gemeenschap, stelt Unveil de kunstenaar centraal bij het creëren van het werk, maar ook bijde economische voorwaarden die eraan verbonden zijn.

Mede-initiator van het platform, en zelf kunstfotograaf, Alexander Sporre zegt over het praktische belang van NFTs: “Problemen in de markt rond authenticiteit en editie management zijn dankzij blockchaintechnologie een zaak van het verleden. Door het decentrale karakter van de blockchain en daarmee de Non Fungible Token (NFT) kan er nooit meer gesjoemeld worden met prints en edities. Alles ligt onweerlegbaar vast, iets dat voor zowel kunstenaar, galeriehouder als verzamelaar een groot goed is.”

De NFTs die via Unveil worden aangeboden, kunnen worden gecategoriseerd als DAB (Digital Artwork on the Blockchain) of PAB (Physical Artwork on the Blockchain). Dit betekent dat het óf een uniek digitaal werk is, veelal met een dynamisch element, óf dat de NFT gepaard gaat met een fysiek kunstwerk. Toonaangevende musea zoals MoMa in New York, Centre Pompidou in Parijs en LACMA in Los Angeles hebben reeds fotografie prints als NFTs toegevoegd aan hun collecties. Unveil biedt een geheel nieuwe horizon voor verzamelaars van digitaal en fysiek verzamelen.

https://www.editorial.unveil.art/