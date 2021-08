Prins Constantijn, Marjan Minnesma en Lucien Spee reflecteren op persvrijheid, de klimaatcrisis en LHBTI-rechten in World Press Photo in Nieuwe Kerk.

Z.K.H. Prins Constantijn, Marjan Minnesma en Lucien Spee de Castillo Ruiz reflecteren op persvrijheid, de klimaatcrisis en LHBTI-rechten tijdens de laatste weken van de World Press Photo Exhibition 2021 in De Nieuwe Kerk.

Enkele weken voor de sluiting van de tentoonstelling eind augustus nodigden De Nieuwe Kerk Amsterdam en de World Press Photo Foundation Prins Constantijn, beschermheer van World Press Photo; Lucien Spee de Castillo Ruiz, directeur Stichting Pride Amsterdam; en Marjan Minnesma, directeur van Urgenda uit om mondiale thema’s als persvrijheid, LHBTI+-rechten en de klimaatcrisis onder de aandacht te brengen via de winnende beelden die te zien zijn in de flagship World Press Photo Exhibition 2021.

Prins Constantijn

Op 21 juli besprak Prins Constantijn, beschermheer van de World Press Photo Foundation, zijn kijk op persvrijheid aan de hand van het beeldverhaal van Zisaan Al Latif. Dit beeldverhaal toont de afbeeldingen van bezittingen in de wijk Shiv Vihar in Noordoost-Delhi, India, een paar dagen na hevige sektarische rellen in deze regio.

“Deze beelden zijn in veel opzichten erg symbolisch. Ze laten zien hoe belangrijk persvrijheid is zodat er over een onderwerp waar we nog niet veel over hebben gehoord kan worden gerapporteerd. (…) President Trump was op dat moment op bezoek in het land en er was geen mediaruimte om verslag te doen van de echte verhalen die er zich afspeelden (…). Het is erg belangrijk dat World Press Photo deze verhalen blijft vertellen die anders niet verteld zouden worden.

De foto’s zijn gemaakt met smartphones omdat de fotografen het doelwit waren in de rellen en ze hun camera’s niet konden laten zien. Het is ook een getuigenis van de moed van fotografie en fotojournalisten die hun beroep uitoefenen, zelfs als ze zelf worden aangevallen.”

Flagship Exhibition geopend tot en met zondag 29 augustus

De Flagship World Press Photo Exhibition 2021, met meer dan 150 afbeeldingen en digitale producties, is speciaal ontworpen voor de ruimte van De Nieuwe Kerk, een 15e-eeuwse kerk in het centrum van Amsterdam. Met een honderdtal tentoonstellingen in 45 landen en rond de 4 miljoen bezoekers is World Press Photo één van de populairste fotografie-evenementen ter wereld. De World Press Photo-tentoonstelling, voor het eerst georganiseerd in 1955, was van 1982 tot en met 1999 ook al jaarlijks in De Nieuwe Kerk te zien. De World Press Photo Exhibition 2021 is t/m 29 augustus te zien in De Nieuwe Kerk Amsterdam. Tickets zijn hier online verkrijgbaar.

Voor aanvullende informatie zie www.worldpressphoto.org/calendar en www.nieuwekerk.nl.