De World Photography Organization is verheugd KyeongJun Yang (Zuid-Korea) aan te kondigen als winnaar van de vijfde jaarlijkse ZEISS Photography Award. Yang reageerde op de korte Seeing Beyond: Discoveries en won voor zijn serie Metamorphosis, waarin hij de allochtone ervaring verkende. Ook aangekondigd zijn de negen fotografen op de shortlist.

Voor de briefing van dit jaar werden fotografen gevraagd een reeks werken in te sturen die waren gericht op het thema ontdekkingen die ons dagelijks leven transformeren. Deze kunnen variëren van persoonlijke onthullingen tot wetenschappelijke en technologische doorbraken of ideeën die tot sociale verandering hebben geleid. In Metamorphosis presenteert Yang een reeks zwart-witafbeeldingen met portretten en stillevens, elk met een afbeelding van of vertegenwoordiger van Julie Chen, een jonge vrouw die op twaalfjarige leeftijd vanuit het vasteland van China naar de VS emigreerde na de scheiding van haar ouders.

Elke foto wordt gecombineerd met de geschriften van Chen en de geciteerde dialoog met betrekking tot haar ervaringen als immigrant, gevoelens van eenzaamheid en een tegenstrijdig identiteitsgevoel. Voor Yang, momenteel een internationale student-journalist aan de Universiteit van Texas in Austin, hangen Chen’s ervaringen sterk samen met zijn gevoelens van isolatie en vreemdheid, terwijl ze ook die van vele anderen weerspiegelen.

Als winnaar van 2020 ontvangt Yang € 12.000 aan ZEISS-lenzen naar keuze en € 3.000 om de kosten voor een fotografieproject te dekken.

KyeongJun Yang zei over zijn prijs: ‘Het winnen van deze prijs voelt nog steeds als een droom. Ik ben niet alleen blij omdat ik heb gewonnen, maar ook omdat ik nu weet dat ik niet de enige ben die van mijn foto’s houdt. Ik ben blij dat anderen van mijn foto’s hebben genoten, op de een of andere manier lijken ze niet meer zo eenzaam. ‘

Over de inzendingen van dit jaar en het winnende werk zei Max Ferguson, foto-editor: ‘Door het gebruik van subtiele, persoonlijke afbeeldingen van het onderwerp (Julie Chen) krijgen we een kijkje in het leven van een jonge Chinees-Amerikaanse vrouw. De nabijheid en de stilte van de beelden stellen ons in staat om meer te zien en na te denken over wat hier gebeurt. Voor mij onderscheidde dit werk zich van de andere inzendingen die we beoordeelden, omdat het duidelijk was dat hoewel dit documentaire foto’s waren, er een conceptuele onderbouwing aan was die meer vragen opriep dan antwoorden en zorgde voor een meer boeiende lezing van het werk. ‘

De shortlist van de ZEISS Photography Award van dit jaar is:

Luisa Dörr (Brazil)

Robin Hinsch (Germany)

Jorritt T. Hoen (Netherlands)

Tadas Kazakevicius (Lithuania)

Stefano Sbrulli (Italy)

Magdalena Stengel (Germany)

Alexey Vasilyev (Russian Federation)

Pan Wang (China Mainland)

Alena Zhandarova (Russian Federation)