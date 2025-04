terug

Van 10 tot en met 13 april 2025 vindt de eerste editie van Kunstpalet033 plaats. Meer dan 155 kunstenaars exposeren op ruim 50 locaties in Amersfoort en de regio. Via speciaal uitgestippelde wandel- en fietsroutes ontdek je kunst in ateliers, galeries, expositieruimtes en verrassende pop-uplocaties. Bezoekers kunnen kiezen voor routes die door Keistad Fietsfestival zijn samengesteld, maar uiteraard ook hun eigen route uitstippelen.

© Hans Kerchman

Een toegankelijk kunstevenement in beweging

Kunstpalet033 is een initiatief van het Rietveldpaviljoen in Amersfoort en nodigt uit om kunst te ervaren op een laagdrempelige en actieve manier. De routes voeren langs een breed scala aan disciplines: schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie, keramiek, papierkunst, mixed media en zelfs muziek. Een mooie combinatie van beweging, ontmoeting en inspirerende kunst.

Naast bekende plekken en kunstenaars uit 29 jaar KunstKijkRoute leer je tijdens Kunstpalet033 ook nieuwe exposanten en locaties kennen. Ontmoet de makers, laat je verrassen en ervaar de creatieve rijkdom van Amersfoort en omgeving.

© Sabrina Charahbeli Dancing carpets

Expositie Uitgevlogen – een podium voor jong talent

Een bijzonder onderdeel van Kunstpalet033 is de expositie Uitgevlogen in het Rietveldpaviljoen. Hier komen jonge kunstenaars samen die één ding gemeen hebben: ze vertrokken vanuit Amersfoort naar een nieuwe creatieve omgeving en werken aan frisse ideeën. Sommigen zijn nog student aan een kunstacademie, anderen net afgestudeerd. Kom kijken naar het werk van deze nieuwe generatie.

De expositie is tijdens Kunstpalet033 te bezoeken en blijft daarna nog een week open, tot en met 21 april.

Toekomstmuziek – een uniek muziekevenement

Het Rietveldpaviljoen en het Amersfoorts Jeugd Orkest, onder leiding van dirigent Rolf Buijs, slaan in samenwerking met het SCC de handen ineen voor een uniek evenement! Op zaterdagavond 12 april smelten in de Sint Franciscus Xaveriuskerk klassieke muziek, rap, dans en poëzie samen tot een hartverwarmend geheel.

Solisten: Mathijs van der Kolk (cello), Milan van de Griendt (viool) en Yaël de Jong (klarinet). De avond krijgt een diepere laag door bijdragen van dichter Twan Vet, rapper Raven Kangee, danseres Estrella Smith en fotografe Sabrina Charehbili. Zo ontstaat toekomstmuziek.

Toekomstmuziek – zaterdag 12 april, 19.30 uur, Sint Franciscus Xaveriuskerk, Amersfoort

Meer informatie

Alle deelnemende kunstenaars, locaties en routes vind je op: www.kunstpalet033.nl