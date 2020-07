De Nederlandse Academie voor Beeldcreatie is een opleidingsinstituut met twee faculteiten: de Nederlandse Fotovakschool en de Dutch Filmers Academy. Hier wordt kwalitatief vakgericht fotografie- en filmonderwijs gegeven dat nauw aansluit op de (veranderende) arbeidsmarkt. Onderwijs dat studenten de ruimte geeft om talenten en creativiteit te ontwikkelen én dat hen bewust maakt van wat nodig is om ondernemend, marktgericht en succesvol te zijn. Pf biedt studenten en alumni van de Nederlandse Fotovakschool een stevige korting aan. Het 1e jaar kost een abonnement € 29,99, daarna betalen studenten € 49,75 en alumni € 62,-.

Het instituut is groot geworden door klein te blijven: beperkt van organisatie met een focus op kleinschalig onderwijs. De academie heeft een voortrekkersrol als het gaat om digitalisering en een leven lang leren. Zo is er de mogelijkheid tot deeltijdonderwijs met een blended learning-programma en is het onderwijs toegankelijker met interactieve tutorials. Daarnaast wordt ondernemerschap met het vakgebied verbonden en worden studenten uitgedaagd om niet alleen vakinhoudelijk te floreren, maar ook marktgericht te handelen. De docenten representeren het beste van twee werelden: zij zijn als professioneel fotograaf of filmmaker inhoudelijk (technisch en conceptueel) zeer goed onderlegd en hebben bovendien vaak een achtergrond als ondernemer, manager, econoom of anders. Hierdoor zijn de studenten zich niet alleen bewust van het vak, maar ook van de markt.

Nederlandse Fotovakschool

De Nederlandse Fotovakschool leidt studenten op tot professioneel fotograaf. Het is de enige particuliere hogeschool in Nederland met erkende en geaccrediteerde fotografieopleidingen. Studenten duiken diep in de wereld van de fotografie. Alle facetten van digitale fotografie komen aan de orde. Het kunnen vertalen van een idee naar een creatief beeld vormt een belangrijk onderdeel van de opleiding. Net als in de praktijk is de opleiding gevarieerd qua inhoud en werk. Studenten leren in studio’s werken en met alle soorten apparatuur omgaan. Met de opgedane technische kennis en ervaring zullen zij uiteindelijk een eigen stijl van fotograferen ontwikkelen om uit te groeien tot topfotograaf.

Passende opleidingen

Opleidingswensen kunnen heel divers zijn. Daarom biedt de Nederlandse Fotovakschool opleidingen op alle niveaus. Van kortlopende cursussen tot erkende hbo-opleidingen en van voltijd tot deeltijd. Zowel de beroepsfotograaf in wording als de ambitieuze beginner kan zich ontwikkelen. Vestigingen van de Nederlandse Fotovakschool vind je verspreid over heel Nederland: Amsterdam, Apeldoorn, Rotterdam en Eindhoven.

De foto van Jikke Swelsen, hbo-student toegepaste Fotografie en beeldcommunicatie, hangt op

de afstudeerexpositie area 2020, 5-11 september 2020 in Loods 6, amsterdam. www.navb.nl Studenten abonnementen: www.pf.nl/navb

