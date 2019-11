Koos Breukel is de hoofdgast bij Fotografencafe Kasteel Woerden. Hij gaat in zijn verhaal in op zijn band met de in 2018 overleden kunstenaar Aat Veldhoen. Verder komen Martina Ketelaar en Ellis Doeve. Toegang is gratis. Maandag 2 december 2019 Fotografencafé Kasteel Woerden.

19.00 uur: Martina Ketelaar: fotograaf.

“Martina Ketelaar (1997) is een autonoom, toegepast fotograaf die voor bedrijven en organisaties werkzaam is. Ze is gevestigd in Bolsward, Friesland, maar is daarnaast veel in de randstad te vinden. Ook fotografeert ze haar eigen projecten die vaak met actuele onderwerpen als identiteit, cultuur en authenticiteit te maken hebben. Haar kijkwijze is niet kritisch, maar ook niet romantiserend. Ze balanceert op een fijne lijn wat het werk interessant houdt. Martina laat in haar werk de onderwerpen vaak aan het toeval over. Ze gaat af op haar intuïtie en documenteert op die wijze haar onderwerp.” Zij was als fotograaf mee met de TU Delft naar Australië met de solar-race. De auto van team Delft vloog in brand terwijl ze ruim op de eerste plaats lagen, drama voldoende lijkt me.

19.20 uur: Ellis Doeve: fotograaf.

Ellis (1969) komt vertellen over haar boek: Maktak and Gasoline. Ze heeft het boek in eigen beheer uitgegeven en werkt nu samen met Self Publishers. Haar boek is geselecteerd als èèn van de 33 ‘Best Dutch Book Designs’ van 2018. Dit jaar werd ze winnaar met haar boek op het ‘Belfast Photo Festival’.

20.00 uur: Koos Breukel: Portretfotograaf

Koos Breukel (1962) is een Nederlandse portretfotograaf. Hij werkt en woont in Amsterdam. In 1978, op zestienjarige leeftijd, kreeg Breukel zijn eerste fotocamera van zijn moeder. In het begin fotografeerde hij vooral landschappen. Van 1982 tot 1986 studeerde hij aan de School voor Fotografie en Fotonica in Den Haag. Breukel legt zijn onderwerp vaak vast tegen een donkere, effen achtergrond, met een eenvoudige belichting en veel aandacht voor het verhaal dat de huid en ogen van de geportretteerde vertellen. Zijn werk neigt daardoor naar de klassieke portretten van de schilderkunst. Het zijn foto’s met een ‘stofuitdrukking’. Portretten van vlees en bloed. Koos gaat in zijn verhaal ook in op zijn band met de in 2018 overleden kunstenaar Aat Veldhoen. Aat Veldhoen (1934-2018) leefde voor- én omringd door zijn eigen kunst. Vanaf 1 december is een overzicht van zijn werk te zien in Museum Kranenburgh in samenwerking met de Dutch National Portrait Gallery en Venus Veldhoen (z.n dochter) die is samengesteld door Koos Breukel.