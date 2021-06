Zijne Majesteit de Koning brengt woensdagmiddag 9 juni een bezoek aan het Nederlands Fotomuseum. Hij bekijkt als een van de eerste bezoekers de Eregalerij van de Nederlandse fotografie en spreekt met fotografen van wie werk in deze galerij is opgenomen. Ook spreekt de Koning met leden van de selectiecommissie van de Eregalerij en met medewerkers over hun werk bij het museum. De geplande opening van de Eregalerij door de Koning in januari kon vanwege de sluiting van het museum door de coronapandemie niet doorgaan. Inmiddels heropent de culturele sector weer.

Het Nederlands Fotomuseum waakt over het fotografisch erfgoed van Nederland en beheert ruim 5,6 miljoen beelden. In de Eregalerij worden de hoogtepunten, vernieuwingen en ontwikkelingen vanaf de uitvinding van de fotografie rond 1840 tot aan de huidige tijd tentoongesteld. De Eregalerij bestaat uit 99 beelden met iconische waarde, Voor deze lofzang op de Nederlandse fotografie is een nieuwe vleugel van 2.000 vierkante meter bij het museum gevoegd.

De keuze voor de 99 foto’s is door een selectiecommissie gemaakt op basis van artistieke en maatschappelijke relevantie, vernieuwing en meerstemmigheid. De Eregalerij bevat één lege lijst. Deze plek staat symbool voor de foto die – bewust of onbewust – niet is gekozen óf niet is opgemerkt, dan wel niet bekend was of (nog) niet werd gewaardeerd. Bezoekers mogen deze ‘ontbrekende foto’ zelf invullen. De Eregalerij nodigt op deze manier iedereen uit op de huidige selectie foto’s te reageren.

Bij de Eregalerij verschijnen een publicatie en een rijke app. In deze app wordt de keuze voor de 99 beelden toegelicht en er is informatie te vinden over de gebruikte technieken – van de eerste daguerreotypieën tot de nieuwste digitale ontwikkeling. Ook is hier aandacht voor nieuwe verhalen bij de beelden, van mensen die de foto’s vanuit een verrassend perspectief zien. Welke beelden en verhalen aan bod komen wordt onthuld op 9 juni.

Nederlands Fotomuseum: visuele verhalen die ertoe doen

Het Nederlands Fotomuseum waakt over het Nederlands fotografisch erfgoed van nu en de toekomst en maakt dit toegankelijk voor het publiek. Hierbij plaatsen we de fotografie altijd in een actuele context. We verzamelen en tonen fotografie die reflecteert op de wereld. Zo verrijken we het leven van mensen met visuele verhalen die ertoe doen.