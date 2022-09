Koh Sang Woo in Wanrooij Gallery

terug

Wanrooij Gallery in Amsterdam presenteert van 21 oktober 2022 tot en met 21 januari 2023 een solo-expositie van de Amerikaans-Koreaanse beeldend kunstenaar Koh Sang Woo. Met de expositie ‘Wild in Blue’ toont de galerie een selectie kleurrijke fotografische schilderijen. Voor de levendige portretten van wilde dieren, met menselijke eigenschappen, is prominent gebruikgemaakt van de kleur blauw met een subtiel roze hart.

© Koh Sang Woo

Koh Sang Woo geniet internationale bekendheid om zowel zijn blue tone fotografie als de ‘Blue Endangered Animals’ serie in zijn karakteristieke stijl. Voor de recente serie van bedreigde diersoorten, waaronder panda’s, tijgers, beren en olifanten, combineert hij fotografie met digitale schilderkunst. De kunstenaar laat zich onder meer inspireren door het werk van Jackson Pollock, Willem de Kooning en Andy Warhol.

Net als in de traditionele kunst zijn de dieren frontaal geportretteerd; om met hen te kunnen communiceren en autoriteit te verlenen. Daarbij weerspiegelt de zelfverzekerde expressie op krachtige wijze karakter, persoonlijkheid en emoties, net als bij mensen. De portretten kenmerken zich door bilaterale symmetrie en een gevoel van statische stabiliteit en eenheid. Als artistieke boodschap van Koh Sang Woo zijn wilde dieren gelijkwaardig aan mensen en verdienen hierdoor respect; met het verlangen naar een samenleving waarin mens en dier naast elkaar bestaan.

© Koh Sang Woo

Koh Sang Woo (1978) woont en werkt in New York en Seoul. Hij volgde een opleiding fotografie en performance art aan de School of the Art Institute of Chicago (SAIC). De kunstenaar exposeert wereldwijd. Zijn autonome werk is gepresenteerd op toonaangevende kunstbeurzen als The Armory Show in New York, Art Basel in Hong Kong, Art Miami, KunstRAI in Amsterdam en SCOPE Basel en opgenomen in de collecties van het National Museum of Modern and Contemporary Art en het Savina Museum in Korea. Het omvangrijk oeuvre is in 2021 gebundeld in de monografie ‘Koh Sang Woo 20 Years’.

Wanrooij Gallery presenteert gelijktijdig met de expositie van Koh Sang Woo ook een selectie schilderijen van twee nieuwe, Indonesische kunstenaars: Elang Sutajaya en Valdo Manullang; als onderdeel van het Unexpected programma van de galerie.

Wanrooij Gallery

KNSM-laan 301 in Amsterdam

www.wanrooijgallery.com