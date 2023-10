Kleur in Visserhallen

terug

Van 2 september tot en met 15 oktober is in de Visserhallen te IJmuiden de foto expositie Kleur te zien. De expositie laat beelden zien waarbij kleur het belangrijkste aspect is.

© Martin van der Giesen – blauw

Een groot deel van de expositie bestaat uit collages die zijn samengesteld uit het werk van meerdere kunstenaars. Er zijn collages die één kleur belichten en tussen de verschillende kleuren zijn er weer foto’s met een overgang naar een andere kleur. Daarnaast uitbundige collages die alle kleuren van de regenboog vertegenwoordigen.

Er zijn ook series te zien. Daan de Ruijter toont beelden van oudere mensen die door de kleur van hun kleding als kameleons opgaan in hun omgeving. Martin van der Giesen laat van de 4 belangrijkste kleuren telkens 4 foto’s zien en dan weer foto’s waar alle 4 kleuren aanwezig zijn.

Er komen veel vormen van fotografie aan de orde. Zo zijn er mooie cyanotypes of blauwdrukken van Lisa Hamstra. De foto expositie wordt verrijkt met beelden van Piet Tuytel en bij binnenkomst is er een driedimensionaal wand reliëf van Kees Kalkman.

De expositie geeft een rijk en kleurig beeld van de wereld om ons heen.

De expositie is van 3 september tot en met 15 oktober 2023. Geopend vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Visserhallen, Duinstraat 4, 1975 DC IJmuiden; www.visserhallen.nl