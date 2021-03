Profotonet fotoboeken komen keer op keer als beste uit verschillende tests. Hoge kwaliteit, veel extra’s zonder bijbetalen én standaard vlakliggend. Belicht op fotochemisch papier met een breed kleurbereik, sprekende kleuren en perfect scherpe foto’s zonder rasters. Alle aandacht voor je dierbaarste foto’s.

Voor iedere gelegenheid een fotoboek op maat

Of je nou op zoek bent naar een luxueus trouwboek, een handzaam vakantiealbum voor thuis of een mooi eindproduct voor je klant. Voor iedere gelegenheid biedt Profotonet een fotoboek op maat. Met talloze formaten, covermaterialen en uitbreidingen kun je jouw fotoalbum volledig personaliseren.

Premium Plus Fotoboeken

De Premium Plus Fotoboeken zijn het pareltje onder fotoboeken en in alle opzichten bijzonder luxe uitgevoerd. Naast dat de pagina’s verdikt zijn met 1 mm museumkarton biedt Profotonet bij het standaard aanbod aan covers ook bijzondere opties aan. Zo kun je een omslag kiezen die uit een combinatie van leer/linnen en een foto bestaat. Deze covers zijn in verschillende uitvoeringen beschikbaar waardoor je een uniek album hebt, altijd handgemaakt door professionele boekbinders in het ImageLAB. Daarnaast worden de foto’s afgedrukt op de beste kwaliteit Fujifilm fotopapier en is het mogelijk om een custom box te laten maken in hetzelfde materiaal als het fotoboek!

10% korting op je Premium Fotoboek!

Maak nu extra voordelig kennis met de premium fotoboeken van Profotonet! Ga naar snel naar profotonet.nl en gebruik de code PFMAART2021.

Van het helderste wit tot het diepste donker.

Bij Profotonet kun je ook terecht voor al je fotoafdrukken en wanddecoratie. Kies uit wel 7 papiersoorten voor kleurenfoto’s en 4 papiersoorten voor zwart-wit foto’s. Of laat jouw favoriete beeld in elk gewenst formaat afdrukken op bijvoorbeeld dibond, canvas, forex of achter plexiglas.

Groot, groter grootst… Afdrukken op levensgroot formaat!

Sinds kort heeft Profotonet de mogelijkheid om je foto’s te ontwikkelen en belichten tot wel 120 x 240 cm! Kies uit zes soorten Fujifilm Digital Professional DP ll fotopapier: ga voor haarscherp en levensgroot, ideaal voor bijvoorbeeld een prachtige panorama.

Wil je meer weten over de fotoproducten van Profotonet? Ga naar www.profotonet.nl