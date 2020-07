Kees Brandenburg leeft in ‘splendid isolation’ zoals hij het zelf noemt. In het rustige Middelburg ver van de drukke Randstad werkt hij met diverse oude fotografische technieken, deelt hij zijn kennis en onderzoekt hij nieuwe mogelijkheden binnen de bestaande procedés.

door Werner Pellis

© Kees Brandenburg

In de Randstad hebben ze het wel eens over “die Zeeuw die daar in Middelburg analoge cursussen geeft”. Dan hebben ze het over Kees Brandenburg, die overigens helemaal geen Zeeuw is maar een Amsterdammer in Zeeland. “Toen mijn zoon twee jaar was besloten mijn vrouw en ik te verhuizen naar Zeeland”, vertelt hij. “Daar heb ik nooit spijt van gehad.”

Kees Brandenburg studeerde ooit sociale wetenschappen. Tijdens die studie was hij fanatiek bezig met fotografie. Via via werd hij gevraagd om bij Crea, het cultureel centrum van de universiteit van Amsterdam, te gaan lesgeven. Dat ging zo goed dat hij er op een gegeven moment van kon leven. “En dan ben je dus een professional”, zegt hij.

© Kees Brandenburg

Brandenburg was geboeid door de geschiedenis van de fotografie. Aan de hand van boeken verdiepte hij zich in blauwdrukken en gomdrukken. Toen hij de directeur van Crea voorstelde om cursussen gomdrukken te gaan geven, vond die het meteen een goed idee. “Laten we het als experiment proberen”, zei hij. Die cursussen trokken in plaats van studenten (het gebruikelijke publiek) grafici, kunstenaars en professionele fotografen. Ze waren een groot succes.

© Erwin Olaf Palm Springs, The Worker



“Alle kooldrukken van Erwin Olaf heb ik samen met hem gedrukt en dat was zeer inspirerend. Samen onderzoeken waar de grenzen van het materiaal liggen om zo de beste print te krijgen. Ik hou van de kick van het maken. Het is altijd weer bijzonder mooi om het beeld in de doka te zien opkomen. Ik heb ontzettend veel plezier in het ambacht van het afdrukken.”

