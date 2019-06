Museum De Lakenhal heropent op 20 juni 2019. In een van de twee nieuwe tentoonstellingszalen is van 20 juni tot 28 september 2019 de tentoonstelling MUSEUM IN TRANSITIE te zien met groot formaat foto’s van Karin Borghouts en één historisch schilderij van de Leidense Susanna van Steenwijk.

© Karin Borghouts

Tussen 2016 en 2019 volgde Karin Borghouts met haar camera het verbouwingsproces van Museum De Lakenhal. Talloze keren dwaalde zij door het museum, speurend naar krachtige beelden van sloopmomenten, van hervonden historische contructies en de verbouwingschaos – maar ook naar onopvallende details. Deze stillevens van de in verbouwing verkerende museumruimten worden hier getoond als ooggetuigenverslag van een voorbije fase: het museum in transitie.

Dit project is een van de tien kunstopdrachten die Museum De Lakenhal toekende ter gelegenheid van de renovatie.

De nieuwbouw werd gerealiseerd door HappelVerhoevenCornelisse Architecten. In de andere nieuwe tentoonstellingszaal is ‘Verwoest Huis’ te zien van beeldend kunstenaar Marjan Teeuwen.

In de gerenoveerde museumvleugels kunt u genieten van de vaste collectie met topstukken van Lucas van Leyden, Rembrandt en Theo Van Doesburg.

Museum in transitie – Karin Borghouts

20 juni – 28 september 2019

Gratis openingsfestival 20-23 juni

Museum De Lakenhal

Oude Singel 32

Leiden, Nederland