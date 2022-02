Is 2022 het jaar waarin jij je fotografie- of filmhobby naar een hoger niveau tilt? Of je nu beginnend of gevorderd bent; Kamera Express moedigt je op een unieke manier aan om je als beeldmaker te blijven ontwikkelen. De foto- en videospecialist biedt namelijk vanaf nu haar vertrouwde online masterclasses en basiscursussen in de Kamera Express Academy kosteloos aan. Je bespaart daarmee al snel €29,- op een basiscursus en €99,- op een masterclass. Daarnaast worden er maandelijks nieuwe gratis cursussen aan de Kamera Express Academy toegevoegd. Zo krijg jij de mogelijkheid om je te blijven ontwikkelen!

Op dit moment telt de Kamera Express Academy ruim 30 cursussen. Van cursussen fotografie tot trainingen over belichting; bij Kamera Express is leren gratis én voor iedereen. Want door te leren, haal je meer plezier uit je camera. Voor de beginnende fotograaf zijn er verschillende basiscursussen, zoals landschaps-, dieren- of portretfotografie. Ben je meer ervaren en op zoek naar een uitdaging? Daarvoor biedt Kamera Express verschillende masterclasses aan. Deze masterclasses worden door topfotografen gegeven. Zo volg je wildlife- en landschapsfotografie met Jeroen Stel, straatfotografie met Merel Schoneveld en bewegings- en actiefotografie met Frits van Eldik. En ja, de oplettende lezer herkent hier vast de namen van de gastjuryleden uit het populaire TV-programma ‘Het Perfecte Plaatje’.

Wil je meer weten over deze masterclasses? De fotografen vertellen meer over hun masterclasses in deze talkshow, die we eerder voor je opnamen. Met welke gratis cursus start jij?

Over Kamera Express

Kamera Express is dé foto- en videospecialist. Ze inspireert haar klanten met foto- en videoproducten, bijzondere accessoires en gadgets. Maar ook met workshops en (online) cursussen via de Kamera Express Academy, evenementen en creatieve content. Het bedrijf heeft één duidelijke missie; de foto- en video enthousiasteling op alle punten het beste bieden. De beste service, het grootste assortiment en de scherpste prijzen. Naast de fysieke winkels en webshops in Nederland, België, Duitsland en Luxemburg, heeft Kamera Express ook webshops in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Oostenrijk, Spanje en Italië onder het label ‘Photospecialist’. Daarnaast biedt Kamera Express ook een aantal extra services, zoals leasing, verhuur van foto- en videoapparatuur (Budgetcam) en fotoprints, fotoboeken en wanddecoratie (Profotonet).