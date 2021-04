Kahmann Gallery presenteert een kersverse fotografie expositie: over vrouwen, door vrouwen. Het werk van deze fotografen deelt een focus op zelfbeeldvorming, wat zich uit in een selectie bevrijdende prints. Met deze gratis te bezoeken highlight pleit de galerie voor meer focus op vrouwelijk talent in de fotografie.

De tentoonstelling laat werk zien van zowel breed bekende fotografen als talent met een selecte fan base. Carla van de Puttelaar, Laura Hospes, Justine Tjallinks, Costanza Gastaldi, Marianna Rothen, Sara Punt, Chantal Elisabeth Ariëns, Linelle Deunk en Ata Kandó vallen onder de participerende namen.

Zij concentreren zich op een verkenning van het vrouwelijk lichaam: een contrast met de dominante male gaze die vaak leidend is in de hedendaagse kunstcultuur. De werken zijn niet beïnvloedt door seks en stellen body positivity centraal: een bevrijdend perspectief voor zowel onderwerp als publiek.

Emancipatie en fotografie in retrospect

Fotografie en emancipatie zijn nauw met elkaar verweven. In de negentiende eeuw konden westerse vrouwen fotografie studeren omdat buitenshuis werken gebruikelijker werd en er geen link met de door mannen gedomineerde kunstacademies bestond. De camera werd een symbool van zelfbeschikking en gaf vrouwen ontplooiingsmogelijkheden. Tegelijkertijd zorgde fotografie ook voor een seksualisering van het vrouwelijk lichaam.

In de daaropvolgende jaren bleven vrouwen van groot belang voor de ontwikkeling van dit artistieke medium en gerelateerde kunstbewegingen. Klassen, ras en genderongelijkheid waren heersende spanningsvelden. Vanaf de jaren negentig werd fotografie een leidend medium in de kunstwereld en kregen vrouwen steeds meer zichtbaarheid, maar desondanks is hun werk nog steeds ondervertegenwoordigd in nationale collecties.

Aangaande bezoek

Belangstellenden kunnen via kahmanngallery.com een tijdslot reserveren voor een bezoek, entree is gratis. Adres: Lindengracht 35, 1015 KB Amsterdam. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 13:00 tot 17:00. Kahmann Gallery volgt de laatste richtlijnen van het RIVM.

Looptijd: vanaf 15 juni tot en met 29 augustus.