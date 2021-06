Amsterdam, 30 juni 2021 • De nieuwe vestiging van Kahmann Gallery in Rotterdam is vorige week feestelijk geopend, op de valreep voor Art Rotterdam dat van 1 tot 4 juli plaatsvindt. De galerie is tijdens deze kunstbeurs dagelijks toegankelijk voor een bezoek aan de tentoonstelling van Barry Kornbluh en Rutger ten Broeke – fotografen met het naakt als terugkerend thema in hun indrukwekkende zwart-wit oeuvre. Kahmann Gallery Rotterdam bevindt zich in het Keilepand, waar tijdens Art Rotterdam tevens de book launch van het FRESH EYES 2021 fotoboek plaatsvindt. De frisse shots van opkomende Europese talenten vormen een mooi contrast met de zwart-wit beelden van Kornbluh en Ten Broeke. Ook wie een bezoek brengt aan de Van Nelle Fabriek kan kennis maken met Kahmann Gallery, die daar te vinden is met fotografen Justine Tjallinks en Schilte & Portielje.

Levendig epicentrum in wording

Kahmann Gallery is sinds 2009 gevestigd in de Amsterdamse Jordaan. De connectie met Rotterdam is mede-ontstaan dankzij de succesvolle edities van de beurs Haute Photographie sinds 2016, die wordt voortgezet tijdens Rotterdam Art Week in 2022. De nieuwe ruimte ligt aan de Keilestraat 9, in het hart van het Merwe-Vierhavens project. De locatie is 150 m² groot en staat in het teken van compacte en dynamische tentoonstellingen en events. Het interieurontwerp werd ontwikkeld in samenwerking met Brandsing Meubelmakers, gevestigd in hetzelfde gebouw. Het Keilepand beslaat 14.500 m² en is vormgegeven door architectenbureau GROUP A in samenwerking met Studio ADAMS. De locatie wordt de komende jaren ontwikkeld tot een bruisende omgeving waar wonen, werken, creativiteit en ondernemerschap in elkaar overvloeien.

Bijzondere kunstvorm

Roy Kahmann, oprichter van Kahmann Gallery, over de opening van zijn nieuwe vestiging en Art Rotterdam: “We hebben een warme band met Rotterdam en willen fotografie een mooi nieuw platform bieden, zodat nog meer mensen toegang krijgen tot deze bijzondere kunstvorm. De officiële opening vorige week werd verzorgd door Nederlands fotografie-icoon Vincent Mentzel, ook Barry Kornbluh en Rutger ten Broeke waren aanwezig. En we beginnen meteen goed, met Art Rotterdam ter gelegenheid waarvan we dagelijks geopend zijn. Tel daar de lancering van FRESH EYES 2021 bij op, en het belooft een bijzonder mooie week te worden!”

Rutger ten Broeke, Kahmann Gallery Rotterdam – ©Joep Hijwegen

Art Rotterdam

Tijdens Art Rotterdam is Kahmann Gallery ook te vinden in de Van Nelle Fabriek met fotografen Justine Tjallinks en Schilte & Portielje (Booth 11, Solo/Duo). Na 4 juli is de galerie in Rotterdam alleen geopend op afspraak.

Kornbluh en Ten Broeke

De eerste expositie richt zich op het werk van Barry Kornbluh en Rutger ten Broeke. Beide fotografen hebben een indrukwekkend zwart-wit oeuvre, waarin het naakt een terugkerend thema is. Barry Kornbluh (1952) verhuisde in 1977 naar New York en werkte bij de archieven van Magnum Photos. Hij studeerde er samen met Lisette Model en ontwikkelde een eigen visuele stijl. Zijn beelden zijn poëtisch en blurry, vaak donkere, dromerige foto’s met grove korrel. In de jaren ’90 kwam hij naar Amsterdam, waar hij zijn herkenbare, mysterieuze signatuur verder verfijnde. Rutger ten Broeke (1944) staat bekend om zijn tijdloze, harmonieuze zwart-wit werken, waarin de zoektocht naar de relatie tussen het naakt en de natuur centraal staat. Ten Broeke wordt geroemd om zijn analoge werk en zeer hoge kwaliteit prints.