Kahmann Gallery opent op 26 juni 2021 een nieuwe locatie. In aanvulling op de vestiging in Amsterdam, zal de fotografiegalerie zijn intrek nemen in het Keilepand in het havengebied van Nieuw Mathenesse. Deze vooruitstrevende stap is onderdeel van de langetermijnvisie van de galerie.

Kahmann Gallery, sinds 2005 gevestigd in de Amsterdamse Jordaan, heeft in de afgelopen jaren een vruchtbare relatie met de stad Rotterdam ontwikkeld. Mede dankzij de succesvolle edities van de Haute Photographie beurs sinds 2016, welke zal worden voortgezet tijdens Art Week Rotterdam in 2022. “Met deze uitbreiding geven we gestalte aan de warme band met de vele relaties in Rotterdam die we graag nog verder willen uitdiepen,” aldus Roy Kahmann.

Levendig epicentrum in wording

De nieuwe ruimte is gesitueerd aan de Keilestraat 9, in het hart van het Merwe-Vierhavens project. Het pand beslaat 14.500 m² en is vormgegeven door architectenbureau GROUP A in samenwerking met Studio ADAMS. Het gebouw is genomineerd voor de Rotterdam Architectuurprijs en zal in de aankomende jaren worden ontwikkeld tot een bruisende omgeving waar wonen, werken, creativiteit en ondernemerschap in elkaar overvloeien. Een uitgelezen kans en passende match voor Kahmann Gallery.

Het ontwerp van de nieuwe vestiging zal worden gemaakt in samenwerking met Brandsing Meubelmakers, gevestigd in hetzelfde pand. De locatie omvat 150 m² en zal in het teken staan van compacte en dynamische tentoonstellingen en events. De eerste vertoning betreft een duo-show van Barry Kornbluh en Rutger ten Broeke, beiden fotografen die een indrukwekkend oeuvre hebben opgebouwd in de afgelopen vijf decennia. Naaktheid is een terugkerend thema in hun zwart-wit creaties en ze werken al samen met Kahmann Gallery sinds de oprichting.

De naakte waarheid van Kornbluh en Ten Broeke

Barry Kornbluh (1952) heeft Amerikaanse roots en verhuisde in 1977 naar New York waar hij werkte bij de archieven van Magnum Photos. Daar ontwikkelde hij een eigen visuele stijl, poëtisch en blurry, gestuurd door Lisette Model. Met donkere, dromerige foto’s met een grove korrel als resultaat. Hij assisteerde verschillende fotografen en documenteerde de New York jazz scene. In de jaren ’90 verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij zijn herkenbare, mysterieuze signatuur verder voortzette.

Rutger ten Broeke (1944) staat bekend om zijn klassieke zwart-wit werken waarin het naakte lichaam centraal staat. Hij onderzoekt de relatie tussen het vrouwelijk lichaam en de natuur, met tijdloze en harmonieuze foto’s als gevolg. Ten Broeke staat bekend om zijn analoge werk en zeer hoge kwaliteit prints.