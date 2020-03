Fotografe Kaat Stieber heeft zondag 16 februari jl. de Grote Paul Huf fotoprijs gewonnen. Deze prijs is sinds 2002 een toonaangevende onderscheiding in de Nederlandse fotografie. De Grote Paul wordt uitgereikt aan die fotograaf die volgens eigen vakgenoten de beste topfotograaf van het jaar is.

Kaat Stieber

Kaat maakte carrière als kostuumontwerpster en theatermaakster. Daarnaast stond ze op de planken, maar ze vond dat tijd was voor een nieuwe weg. Kunstfotografie biedt haar meer mogelijkheden. Kaat vindt het prettig om anderen te laten schitteren en blijft zelf liever wat in de luwte. Maar zondag 16 februari jl. in Hotel Schiphol was het toch echt Kaat zelf die in de spotlights stond. Ze ontving de prijs uit handen van Jan van Buuren, oprichter van de Grote Paul & GPStichting. Kaat Stieber kreeg de Grote Paul als waardering voor haar hele oeuvre. “Ik was best verrast dat ik deze prijs mocht winnen”, vertelt Kaat als we haar bellen. “Ik ben niet met een missie aan de slag gegaan, maar heb gewoon bestaand werk in een twee- en drieluik aangeboden. Ik was tussen de andere deelnemers één van de weinigen die in de kunsthoek zit en misschien heeft dat in mijn voordeel gewerkt. Ik ben in ieder geval super-blij met deze prijs.”

Foto verhaal

Iedere foto die Kaat Stieber maakt, is een combinatie van verhalen in haar hoofd waarin verleden, heden en surrealisme samenkomen. Ze vertelt op beeld alles wat in haar hoofd opkomt. Bekijk het werk van Kaat op www.kaatstieber.com

Grote Paul

Sinds 2002 wordt de Grote Paul jaarlijks uitgreikt . Deze prijs is vernoemd naar Paul Huf, de inmiddels overleden, legendarische fotograaf van onder andere de Koninklijke familie. Niet de minsten hebben de prijs al in ontvangst mogen nemen. In 2002 Paul Huf, het jaar daarop de bekende Erwin Olaf en vorig jaar nog Pim Ras, bekend om zijn sportfotografie in onder andere het AD.

Expositie

Momenteel zijn haar werken bij verschillende galerieën in het land te bewonderen zoals galerie Sille in Oudewater en De fotogalerie in Utrecht.. Haar meest recente werk is te zien tot 28 maart tijdens de expositie ; A Touch of Spring bij De Hofgalerie, Den Haag. En van 13 maart tot en met 19 april 2020 bij Kunst in Bilt.

Tekst: Ger den Reijer