Invisible is de eerste solotentoonstelling van Ka-Ho Pang. De in Frankrijk geboren fotograaf van Hong Kongse afkomst (1985) houdt zich in de eerste plaats bezig met de dynamiek van menselijke verbinding zoals weerspiegeld in het menselijk gezicht. Dit zeer persoonlijke oeuvre laat Ka-Ho’s groei als straatfotograaf zien: waar hij eerst enkele meters van zijn subjecten verwijderd was, daar is hij tegenwoordig slechts één meter verwijderd van de toevallige voorbijgangers van wie hij een foto besluit te maken. Het vastleggen van open gezichten en openhartige blikken op straat is Ka-Ho’s manier om contact te maken met zijn medemens; de eerste stap in de dans van menselijk engagement en sociale interactie.

Ka-Ho begon zijn lopende straatfotografie-project in oktober 2018 in Hong Kong, waar hij destijds woonde. Omdat zijn baan als commercieel fotograaf hem niet bepaald inspireerde verliet Ka-Ho zijn studio en wierp zich, in goed gezelschap van zijn camera, in het bruisende straatleven van Hong Kong. Ka-Ho richtte zijn lens vanaf een veilige afstand op de vele mensen om hem heen en legde vast hoe zij zich verhielden tot de stedelijke omgeving die zij bevolkten.

Het gebrek aan sociale interactie tussen deze vreemdelingen resulteerde echter in teleurstellende, nietszeggende foto’s. Ka-Ho merkte dat hij veel dichter bij zijn subjecten moest komen om universele emoties vast te leggen, en zodoende een verhaal te vertellen. Zijn camera op ooghoogte brengen is inmiddels Ka-Ho’s manier van respectvol groeten geworden. Camera’s, smartphones en andere elektronische apparaten mogen dan niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven, echte, real-time communicatie zal altijd meer bevredigende blijven dan interacties gemedieerd door bits, bytes en bots..

Tegelijkertijd – en een essentieel onderdeel van de huidige tentoonstelling ‘Invisible’ die nu in Gallery WM wordt gepresenteerd – begon Ka-Ho met het maken van foto’s van de marktkramen in Hongkong die zo alomtegenwoordig zijn in deze Oost-Aziatische metropool met een westers tintje. Ka-Ho groeide op met Aziatische marktkramen. Zoals zoveel van zijn leeftijdsgenoten neuzelde hij door de talloze consumptieartikelen die werden getoond, zowel originele- als originele nepmerken; Rolessen, Timmy Hilger’s, Adadassen, Raybok’s enzovoort, ad infinitum. Ka-Ho’s kijk op deze marktkramen is anders dan de gebruikelijke drukte waarmee deze kramen werden geassocieerd. Ka-Ho koos late nachten en vroege ochtenden om door de stad te dwalen, en ontdekte dat de kraampjes verstoken waren van klanten, badend in de gloed van felle neonlichten, en eenzame marktverkopers die hun dagelijkse inkomsten natelden. Dit gevoel van verlatenheid en eenzaamheid spreekt Ka-Ho aan en het resultaat is een reeks chromatisch levendige, rijk geschakeerde beelden die een gevoel van isolatie en stilte oproepen, vóór de storm van de marktkakofonie die het begin van een nieuwe dag zal markeren..

In januari 2019 is Ka-Ho verhuisd naar Amsterdam. Hoewel de Nederlandse hoofdstad relatief dichtbevolkt is, was Ka-Ho verwonderd door het rustige tempo van de stad, dat in sterk contrast staat met de hectische drukte die Hong Kong kenmerkt. Wat deze twee metropolen echter gemeen hebben is het gebrek aan sociale interacties op straat, hetgeen dat Ka-Ho blijft fascineren en aanmoedigen om alsmaar een beetje dichter bij zijn subjecten te komen. Het resultaat van Ka-Ho’s vele stadswandelingen is een doorlopende reeks boeiende portretten die zijn lens toevallig heeft weten te vangen. Isolement, communicatie en onzichtbaarheid blijven de rode draden die Ka-Ho’s oeuvre dicteren; Amsterdam heeft zijn koers niet veranderd.

Hoe kan het dat Ka-Ho zijn subjecten zo intiem kan benaderen, zónder het onderwerp te worden van vijandige – of zelfs agressieve – reacties die alleen al zijn aanwezigheid met een camera zou kunnen oproepen? Ka-Ho reageert zelf gelaten:

“Het is niet dat ik niet meer bang ben om foto’s te maken van mensen van zo’n korte afstand. Ik ben nog steeds bang voor hun eventuele reacties, hetgeen ik heb geprobeerd te overwinnen door meer foto’s te maken. Maar mijn angst is geboren uit onwetendheid; ik heb ontdekt dat een glimlach, en misschien een “hallo”, helpen om het ijs te breken. Ik probeer zo min mogelijk bedreigend over te komen. Vaak blijf ik zelfs ongezien door de mensen die ik fotografeer. Uiteindelijk gaat wat ik doe om communicatie. Ik geef mensen het gevoel dat ze worden ‘gezien’, en velen van hen waarderen dat echt.”

Ka-Ho zal aanwezig zijn bij de opening op vrijdag 16 oktober 2020 bij Gallery WM.

We zijn ook zeer trots te vermelden dat Ka-Ho op de opening zijn eerste publicatie “Invisible” (2020) zal presenteren!