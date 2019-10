De jury voor de 2020 Sony World Photography Awards is bekend gemaakt door de World Photography Organisation. De internationaal bekroonde Awards bieden gratis toegang tot alle niveaus van fotografen van over de hele wereld om te worden gezien, beoordeeld en beloond. De jury van 2020 bestaat uit een breed scala aan experts uit de industrie in de sectoren museum, galerij, kunstbeurs en media.

De Awards bieden een onverslaanbaar platform voor de winnende en genomineerde kunstenaars om bekendheid en erkenning te krijgen, waarbij eerdere ontvangers genieten van een geode galerievertegenwoordiging, het publiceren van deals en brede aandacht van de pers.

De professionele competitie, beoordeeld op een serieus werk en gericht op kunstenaars die werken in de breedte van fotografie in 10 categorieën, zal worden beoordeeld door: Claudi Carreras Guillén, onafhankelijk curator, redacteur en cultureel manager; Touria El Glaoui, oprichter van 1-54 Contemporary African Art Fair; Katie Hollander, directeur, Annenberg Space for Photography; Gwen Lee, directeur, Singapore International Photography Festival en Brent Lewis, foto-editor, The New York Times / mede-oprichter, Diversify Photo.

De professionele jury wordt voor het derde achtereenvolgende jaar voorgezeten door foto-editor, curator en consultant Mike Trow, die enorme kennis van de geschiedenis en ontwikkeling van de Awards in de procedure brengt. Trow zal ook de tentoonstelling van de Sony World Photography Awards 2020 samenstellen.

Alle inzendingen zijn gratis op www.worldphoto.org en de deadlines zijn:

● Jeugdcompetitie: laatste dag van elke maand van juni – december, 2019

● Studentencompetitie: 29 november 2019

● Open competitie / Nationale prijzen: 7 januari 2020

● Professionele competitie: 14 januari 2020

De juryleden zullen in januari 2020 in Londen bijeenkomen om over het werk te debatteren, en de eerste van de shortlists wordt op 4 februari 2020 bekendgemaakt. Alle werkzaamheden worden anoniem beoordeeld. De editie van 2019 ontving 327.000 inzendingen uit 195 landen en gebieden.