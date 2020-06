Voor ‘Under my Skin’ portretteert Jurian den Besten mensen met een afwijkend huidtype en huidaandoeningen. Het project werd geboren toen hij een artikel over Xueli Abbing las. Xueli is van oorsprong een Chinees meisje met albinisme. Er wordt hierdoor geen pigment bij haar aangemaakt, waardoor huid en haren heel licht van kleur zijn. Haar bijzondere uitstraling triggerde hem Xueli te portretteren en op zoek te gaan naar meer mensen met een afwijkende huid of uiterlijk. Jurian zoekt in dit project naar de relativiteit van schoonheid. Wat maakt een foto mooi? Wat maakt mensen mooi?

Toen hij meer mensen benaderde of ze wilden deelnemen aan zijn fotoproject, merkte hij dat er heel veel enthousiasme was dit te doen. Tijdens de diverse ontmoetingen werden veel verhalen verteld over de vaak moeilijke momenten van afwijzing en buitensluiting door het afwijkende uiterlijk in sociale en maatschappelijke kring. Het project kreeg hierdoor al snel nog meer diepte. Jurian wilde het verhaal van de geportretteerden vertellen. Door de foto’s de pijn laten voelen, maar ook de weerbaarheid, kracht en trots.

© Jurian den Besten, Vitiligo

Het onderstaande portret is voor sommige mensen op het eerste gezicht confronterend, maar het doet ook denken aan het ‘Meisje met de Parel’ van Vermeer. Het groen van de achtergrond matched met haar oogkleur en heeft een positief effect op het rood van haar gezicht, toch schuurt het met onze aangeleerde perceptie wat mooi is. Tessa Schiethart is door haar Sturge-Weber syndroom ook blind aan één oog. Operaties hierin hebben ervoor gezorgd dat haar linker pupil niet meer rond is. Geen photoshop, maar pure werkelijkheid.

‘Under my Skin’ is eind 2019 geëxposeerd geweest in Hilton CDG Parijs en Brussel. In oktober 2020 zal een selectie hieruit te zien zijn tijdens SeeingWOMEN2020 in Château De Lalande en Château de Lomenie in Frankrijk.

www.juriandenbesten.com | instagram: @jurian1975