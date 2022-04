Wanrooij Gallery in Amsterdam presenteert van 10 maart tot en met 14 mei 2022 een solo-expositie van de Nederlandse fotograaf Julius Rooymans. De galerie toont met De Schaduw van de Meester een nieuwe serie monumentale fotowerken en portretten. Daarbij komen schilderijen van Rembrandt, Vermeer en Jan Steen tot leven. De gelaagde beelden, vol van scènes en symboliek, weerspiegelen de Gouden Eeuw in extra groot formaat.

Kunstenaar Julius Rooymans is een verhalenverteller met een fascinatie voor geschiedenis en werken van grote omvang. In 2019 realiseerde hij het project Nachtwacht360 – De Keerzijde van Kunst, een fotografische reconstructie met dubbelgangers en een fictieve achterzijde van het iconische schilderij van Rembrandt dat is tentoongesteld in het Rijksmuseum Amsterdam.

In het nieuwe kunstproject De Schaduw van de Meester komen de werken van wereldberoemde Hollandse meesterschilders samen en worden de schaduwkanten van het kunstenaarschap belicht, zoals liefde, zelfspot, armoede, verdriet en tegenslag. Net als bij de Nachtwacht360 zijn voor dit project 180 lookalikes gezocht die lijken op hun 350 jaar oudere voorgangers.

Dankzij de medewerking van gerenommeerde instellingen als het Allard Pierson, Museum Het Rembrandthuis, Museum Vrolik en bekende verzamelaars en antiquairs, zijn op de fotowerken talrijke originele voorwerpen, serviezen, wapens en decors te zien. Met de expertise en tomeloze toewijding van vakmensen als grimeur Arjen van der Grijn, kostuumontwerpster Catherine Cuykens en kunsthistoricus Marieke de Winkel, zijn de kostuums, sieraden en haarwerken historisch kloppend gemaakt tot in de kleinste details.

Julius Rooymans is opgegroeid in een kunstenaarsgezin en volgde een opleiding fotografie aan de Gerrit Rietveld Academie. Hij fotografeert al bijna 25 jaar en maakte covers voor Newsweek en The New York Times. Het autonome werk van de beeldend kunstenaar is gepresenteerd op kunstbeurzen als Art Miami en de KunstRAI en opgenomen in de collecties van private verzamelaars en bedrijven. Rooymans woont en werkt in Amsterdam.

Naast de expositie bij Wanrooij Gallery is De Schaduw van de Meester permanent te zien in het AFAS Theater in Leusden. Hier staan vijf schilders centraal: Rembrandt, Vermeer, Jan Steen, Vincent van Gogh en Piet Mondriaan. Eyecatcher is een Anatomisch Theater van 22 meter breed. Ook is er een making-of documentaire over het kunstproject en een audiotour met kunsthistorische achtergrondinformatie.

Wanrooij Gallery

KNSM-laan 301 in Amsterdam

www.wanrooijgallery.com

www.juliusrooymans.nl