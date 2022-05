Van 11 t/m 15 mei 2022 vindt voor de tiende keer Amsterdam Art Week plaats. Tijdens Amsterdam Art Week presenteert Amsterdam Art samen met 65 kunstinstellingen, waaronder 30 prominente galeries, musea, residencies en project spaces, een bruisende week vol openingen, open studios, artist talks, debatten, performances, filmvertoningen en galerietours. Twee jaar lang heeft de culturele sector te lijden gehad onder de pandemie. Amsterdam Art grijpt deze jubileumeditie daarom aan om de hedendaagse beeldende kunst opnieuw te vieren en op de kaart te zetten. Met het programma brengt Amsterdam Art Week kunstprofessionals, cultuurliefhebbers en het kunstpubliek van de toekomst in aanraking met het beste dat de Amsterdamse kunstscene te bieden heeft. Tijdens het 10-jarig jubileum van Amsterdam Art Week staat het thema Celebrate Change centraal.

Celebrate Change: de veranderende dynamiek in het Amsterdamse kunstveld

Tien jaar Amsterdam Art Week biedt een uitgelezen kans om feest te vieren, terug te blikken, maar vooral ook vooruit te kijken. Wat zijn de belangrijkste verschuivingen in het Amsterdamse beeldende kunstveld in het afgelopen decennium? Wat speelt er in vergelijkbare steden in binnen- en buitenland? Hoe ziet de toekomst eruit? Eén ding is zeker: het culturele ecosysteem van de stad is constant in beweging. Amsterdam Art Week 2022 onderzoekt deze veranderende dynamiek en brengt tegelijkertijd de kunst in de hele stad samen: van Noord naar Zuid-Oost, van Oost naar Nieuw-West, én van de stadsdelen naar het centrum.

Highlights publiek programma

Dit jaar vindt er voor het eerst een pre-opening symposium plaats op 10 mei; een start van een nieuwe traditie. In samenwerking met Amsterdam Museum, Refresh Amsterdam en Pakhuis De Zwijger brengt Amsterdam Art kunstenaars, makers en sprekers uit binnen- en buitenland samen om het kunstklimaat van Amsterdam kritisch onder de loep te nemen en in een (inter)nationale context te plaatsen.

Bezoekers aan Amsterdam Art Week kunnen vijf dagen lang genieten van een gevarieerd programma bestaande uit onder andere:

11 mei Oude Kerk: opening van de eerste Nederlandse solotentoonstelling van de Braziliaanse kunstenaar Antônio Obá met zijn site-specifieke installatie Path

12 mei Opening Night Galleries & Young Section waarbij maar liefst 35 galeries door de hele stad hun deuren voor publiek openen / Young Professionals Night voor de kunstkopers van de toekomst

13 mei Tours langs galeries en project spaces / Rijksakademie Open Studios / avondprogramma in het Stedelijk Museum rondom mediakunstenaar Hito Steyerl / een extravagante, feestelijke avond Het HEM & Friends Party i.s.m. project spaces

14 mei Amsterdam Art Week Talks, paneldiscussies over vrouwen in de kunst rondom Vrouwen & Tech en Verzamelen & Diversiteit / videoprogramma A Selection from the JULIA STOSCHEK COLLECTION + Afterparty i.s.m. Eye Filmmuseum

15 mei Family & Kids Sunday met workshops, familie-activiteiten en tours naar galeries en project spaces

Het uitgebreide programma is te vinden op de vernieuwde website amsterdamart.com. Speciaal voor het 10-jarig jubileum heeft Amsterdam Art 10 Amsterdam Art Week Specials samengesteld met tips voor bezoekers.

Deelnemers Amsterdam Art Week 2022

Tijdens Amsterdam Art Week verbindt Amsterdam Art het aanbod van maar liefst 65 organisaties, bestaande uit 30 galeries, musea, residencies en project spaces. Een overzicht van de deelnemers per categorie is hier te vinden. Nieuw dit jaar is de Young Section, een selectie van jonge, opkomende galeries. Daarnaast is Off the Beaten Track een nieuwe sectie voor kunstinitiatieven die zich buiten de gebaande paden wagen. Tegelijkertijd zijn tal van gevestigde galeries en instellingen aan Amsterdam Art Week verbonden. Een belangrijke partner van het eerste uur is de Rijksakademie van de beeldende kunsten. Rijksakademie’s Open Studios (12 – 22 mei 2022) is opnieuw een belangrijk onderdeel van Amsterdam Art Week.

Amsterdam Art Week Tours

Bezoekers kunnen via een divers aanbod van begeleide tours het kunstaanbod in Amsterdam ontdekken. Via wijkgerichte tours kunnen deelnemers het kunstaanbod in verschillende stadsdelen ontdekken en in gesprek gaan over hoe zij de rol van kunst op deze plek ervaren. Deze tours zijn samengesteld door studenten van de Breitner Academie. Daarnaast is er een aantal thematische tours, de Young Section Tour langs jonge, ambitieuze galeries en de Off The Beaten Track Tour: een avontuurlijke ontdekkingstocht langs een aantal bijzondere plekken of initiatieven in de stad. Ook is er de Noord-Zuidlijn metro-tour en een family tour voor gezinnen met kinderen.

Amsterdam Art Week tentoonstelling: It’s Your Birthday

Ter ere van het 10-jarig jubileum organiseert Amsterdam Art de tentoonstelling It’s Your Birthday: Celebrate 10 Years of Amsterdam Art Week. De kunstwerken die door de deelnemende galeries beschikbaar zijn gesteld, vertegenwoordigen verschillende fases van een feest: van de voorbereidingen tot de afterparty en de daaropvolgende kater. De tentoonstelling is te zien in Amsterdam Art Gallery in Capital C. Alle werken in de tentoonstelling zijn te koop.

Over Amsterdam Art

Amsterdam Art zet zich in om de positie van Amsterdam als internationaal centrum voor hedendaagse kunst te versterken. Zij bevordert samenwerking tussen verschillende kunstinstellingen en promoot de meest toonaangevende kunstenaars en tentoonstellingen in de hoofdstad. Naast de jaarlijkse Amsterdam Art Week presenteert Amsterdam Art het hele jaar door het actuele aanbod van hedendaagse kunstinstellingen op haar website, verspreidt zij de Amsterdam Art Guide en brengt een digitale nieuwsbrief uit. Daarnaast organiseert Amsterdam Art diverse open gallery weekenden en evenementen voor young professionals. In de Amsterdam Art Gallery van Capital C presenteert Amsterdam Art wisselende tentoonstellingen. Kijk voor meer informatie op de nieuwe website amsterdamart.com.

Amsterdam Art Week wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Mondriaan Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Zabawas, Catawiki en Sijthoff Media.

Amsterdam Art

amsterdamart.com

Amsterdam Art Week

Save the date: 11–15 May 2022