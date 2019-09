Jouk Oosterhof is geselecteerd voor de tentoonstelling van de Taylor Wessing Portrait Prize . De jaarlijkse portretprijs is een van de meest prestigieuze fotografie prijzen ter wereld en toont nieuw werk van hedendaagse fotografen. De winnaar van de eerste prijs ontvangt £ 15.000.

Jouk maakte foto’s van kindbruiden in Bangladesh in opdracht van Linda magazine. Ze reisde door Bangladesh met een mobiele studio om deze meisjes te fotograferen. Samen met een klein team en gefaciliteerd door Plan International hadden ze de mogelijkheid om deze serie te maken met de meisjes. Het is een serie, maar de foto’s kunnen ook als enkele portretten gezien worden, omdat alle afzonderlijke verhalen ertoe doen.

In Bangladesh trouwt bijna 60% van de meisjes vóór hun 18e verjaardag en 22% trouwt vóór hun 15e. Hoe ouder het meisje, hoe meer haar ouders moeten betalen aan de bruidsschat, waardoor meisjes onder druk worden gezet om zo vroeg mogelijk te trouwen. Deze meisjes zijn bijna onzichtbaar in hun samenleving en hebben weinig controle over hun eigen leven. ‘Ik moest ze kunnen laten zien zonder hun identiteit te onthullen. Ik hoop dat de meisjes door zo te worden gezien, invloed op anderen zullen hebben. Wat misschien verrassend is, is dat, hoewel hun gezichten bedekt zijn, er zoveel te zien is op de foto’s. Ze drukken zich allemaal uit en hebben hun eigen karakter.’

Er zijn fotografen genomineerd uit 9 landen – VK: 17, VS: 7, Nederland: 1, Australië: 1, Israël: 1, Canada: 1, Duitsland: 1, Spanje: 1, Slowakije: 10.

www.joukoosterhof.nl

https://www.instagram.com/joukoosterhof/