Leegloop Franse dorpen

Op vakantie in Frankrijk genieten we van de prachtige natuur, de kastelen en de kerken. Als we van de toeristische route afgaan zien we een ander beeld van het Franse platteland. We zien veel armoede in de Franse dorpen die geleidelijk aan leeg lopen. Tachtig procent van de Fransen woont in de stad. Daar zijn de banen en de voorzieningen. De leegloop is al begonnen rond 1800, tijdens het begin van de industrialisatie. In een kwart van de dorpen zijn de basisvoorzieningen op meer dan 10 minuten afstand met de auto. De gemiddelde leeftijd in de dorpen daalt. Lokale winkeliers leggen het loodje door de bouw van grote winkelcentra buiten de dorpen. De leegstand is enorm. Bakkers, slagers, kledingwinkels en anderen houden het hoofd niet meer boven water. De winkelpanden zijn onverkoopbaar en staan al jaren te verpauperen. Het is niet verbazingwekkend dat het Front National hier veel kiezers heeft. Met deze serie foto’s geven we de haast onoplosbare triestheid van enkele dorpen in het toch zo toeristische Dordogne en de Lot weer.

Jon Vismans heeft aan het eind van zijn professionele medische carrière een professionele opleiding tot fotograaf gevolgd. Zijn specialisatie: portret, poëtische fotografie, huis & interieur, boeken voor alle mogelijke doeleinden.