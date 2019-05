John Riddy exposeert met zijn fotowerken in De Pont Museum in Tilburg. Zijn foto’s lijken architectuurfoto’s te zijn maar John Riddy wil zich zo absoluut niet profileren.

De foto’s van John Riddy onderscheiden zich door een combinatie van poëtische verfijning en formele precisie, die al zichtbaar is sinds zijn vroegste foto’s in Londen eind jaren tachtig. Riddy werkt consequent in series en heeft studies gemaakt van zowel stedelijke architectuur als plattelandsgebieden in zeer uiteenlopende landen als Japan, Italië, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten. Daarbij heeft hij steeds gebruikgemaakt van het vermogen van stilstaande beelden om het alledaagse feitelijk maar ook transcendent weer te geven. Het uitgangspunt voor veel van zijn werk is de relatie tussen fotografie en de geschiedenis van de kunst en architectuur, zoals de autobiografie van John Ruskin, de houtsneden van Hokusai en de foto’s van Gustave Le Gray. Op de tentoonstelling in De Pont zijn belangrijke series van Riddy te zien. Als een bundel verzamelde gedichten staat elk beeld voor en op zichzelf, maar is het door de technische vaardigheid en sterke gevoeligheid toch verbonden met zijn tegenhangers. De opeenvolging van beelden bouwt geleidelijk op naar een laatste serie magistrale werken, die tonen hoe Riddy subtiel gebruikmaakt van kleur, licht en donker om uiting te geven aan zijn complexe kijk op de wereld.

Ik ken geen recent fotografisch oeuvre dat blijk geeft van een diepgaandere reflectie op de aard van het vak. (Michael Fried)

Pf had een uitgebreid interview met John Riddy en zal dat in nummer 3 publiceren.

John Riddy, Photographs, 13 apr – 1 sep 2019

voor meer informatie: https://depont.nl