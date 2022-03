Jitske Schols: ‘de Kunst van het Vertellen. Haar verhaal gaat over het vertellen van vergeten of verloren gegane verhalen met kunst/beeld/ in plaats van met woorden. Jitske Schols (geb. 1969, Rotterdam, Nederland) werkt met verschillende media, waaronder fotografie, schilderen en het maken van collages. Schols raakte gefascineerd door het verstrijken van de tijd en wat het doet met mensen, dingen of geschiedenissen na het lezen van een boek in de jaren tachtig over de voormalige bewoners van haar ouderlijk huis. In haar kunstwerken richt Schols zich vaak op onvertelde of vergeten (vrouwelijke) verhalen, waardoor de geschiedenis terug naar het heden wordt gebracht. Ze staat bekend om haar fotografische portretten in landelijke dagbladen als De Volkskrant (De zin van het leven), Het Parool of AD Magazine.