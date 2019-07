Museum aan het Vrijthof in Maastricht presenteert van 26 september 2019 tot en met 15 maart 2020 een oeuvre-tentoonstelling van fotograaf Jimmy Nelson. De expositie ‘Homage to Humanity’ biedt een omvangrijke en kleurrijke selectie portretten van inheemse volkeren die dreigen te verdwijnen. Met de feestelijke opening van de tentoonstelling is Museum aan het Vrijthof officieel getransformeerd tot nieuw en gespecialiseerd fotografiemuseum in Zuid-Nederland.

De Brits-Nederlandse fotograaf geniet internationale bekendheid om zijn iconische boeken ‘Before They Pass Away’ (2013) en ‘Homage to Humanity’ (2018). Al zijn hele leven reist hij de wereld over om op de meest afgelegen plekken unieke gemeenschappen te portretteren in hun pure schoonheid en traditionele uiterlijke verschijningen. Met zijn indringende foto’s en de Jimmy Nelson Foundation wil hij mensen bewust maken van culturele diversiteit en de mate waarin deze wordt bedreigd door voortschrijdende technologie en globalisering.

Voor Jimmy Nelson is het zijn grootste museale tentoonstelling in Nederland. In het monumentale museum zijn meer dan tachtig foto’s te zien, waaronder niet eerder getoond werk. Daarnaast worden ondersteunende video’s, boeken en reisverhalen gepresenteerd. Bezoekers gaan als het ware met de fotograaf op reis, op zoek naar de overeenkomsten tussen ons en hen. Daarbij staan de vragen “Wat is rijkdom?” maar ook “Waar komen we vandaan en waar gaan we heen?” centraal. Met een speciale gratis app kunnen toelichtende filmpjes en 360° beelden van de fotolocaties worden bekeken. Museum aan het Vrijthof organiseert tevens een uitgebreid randprogramma, toegespitst op jongeren.

Jimmy Nelson (Sevenoaks, 1967) woonde tijdens zijn jeugd in Afrika en Azië. Hij fotografeert al ruim dertig jaar en exposeert wereldwijd in musea en galeries. Ook is hij een veelgevraagd spreker voor lezingen en presentaties. Het autonome werk van de fotograaf wordt veelvuldig gepubliceerd in toonaangevende media en is gepresenteerd op kunst- en fotografiebeurzen als PAN Amsterdam, Paris Photo, Scope Basel en TEFAF Maastricht.

www.museumaanhetvrijthof.nl