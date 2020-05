Op donderdag 14 mei is de winnaar van het International Photo Festival Leiden (IPFL) online bekend gemaakt. Jesper Boot is met zijn fotoserie ‘Power’ door de vakjury, onder leiding van juryvoorzitter Philippien Noordam, unaniem verkozen tot winnaar van de vijfde editie.

© Jesper Boot Untitled PowerHet is alsof Jesper Boot de toekomst die voor hem lag voorvoelde. In de serie heeft Boot de wereld stilgezet tot een roerloos beeld. Een beeld dat wij allemaal kennen. Echter die werkelijkheid blijkt inmiddels achterhaald. We zijn de grip kwijt. De fotograaf van deze serie niet. Hij heeft bewezen controle te hebben. Hij creëert zijn eigen werkelijkheid. Hij manipuleert, speelt met het beeld dat de media hebben gecreëerd van de machthebbers, en we trappen erin. Een waarschuwing. Het is een Fake Photo en sluit aan bij die andere trend, Fake News.

Noordam: “Jesper Boot waarschuwt je om beter te kijken naar zijn foto’s. Het is zijn werkelijkheid die hij gecreëerd heeft en deze is niet vanzelfsprekend de onze.”

Jesper Boot (1996) studeerde in 2019 af aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, Bachelor of Photography.

Winnaars eerdere edities:

4e editie, 2018: Saskia Aukema met haar serie ‘Veiled’.

3e editie, 2015: Alexander Krack, met zijn serie ‘The Treatment’.

2e editie, 2014: Renate Beense, met haar serie ‘Gewoon Pa’.

1e editie, 2013: Marijke Groeneveld, met haar serie ‘Zeg maar dat het door de zon komt’.

De lustrumeditie van het International Photo Festival Leiden, die oorspronkelijk van 9 tot en met 17 mei 2020 in het centrum van Leiden zou plaatsvinden, is met een jaar uitgesteld wegens het Covid-19 virus. Het festival staat nu gepland van 15 tot en met 25 april 2021. Tijdens de gratis toegankelijk openluchttentoonstelling zal de serie ‘Power’ van Boot en het werk van de 14 andere genomineerden IPFL-fotografen getoond wordt aan het grote publiek.