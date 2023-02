Jeroen Toirkens krijgt voor foto-opdracht Atlas Noord-Holland

terug

Water is vriend en vijand van ons land. De provincie Noord-Holland is er van alle kanten door omgeven en wordt zelfs schiereiland genoemd. Door de klimaatverandering is dit onderwerp meer dan actueel. Daarom gaat Jeroen Toirkens, de nieuwe fotograaf van de jaarlijkse documentaire foto-opdracht, voor de beeldcollectie Provinciale Atlas, die het Noord-Hollands Archief voor de provincie Noord-Holland beheert, vastleggen hoe de Noord-Hollanders met water leven en werken.



© Jeroen Toirkens, BOREALIS Schotland, februari 2017 — Boreal tree # 25



ROADTRIP

Jeroen Toirkens maakt in het kader van de opdracht een roadtrip in eigen land. Hij gaat op zoek naar persoonlijke verhalen tussen Noordzee, Waddenzee en het IJsselmeer. Verhalen die laten zien hoe werken en wonen met water en het beschermen tegen water tegenwoordig gaan. Welk effect heeft het stijgende water van de Noordzee bijvoorbeeld op het werk van een strandtenthouder?

WATERBEHEERSING ANNO NU

Het dijklandschap verandert en bij het watermanagement komt steeds meer techniek en nieuw materiaal kijken. Hierdoor verandert ook het uiterlijk; zowel van de dijken zelf als van het landschap eromheen. De versterking van de Markermeerdijk die op dit moment plaatsvindt, is een voorbeeld van aanpassing van een historische dijk. Het op peil houden van de waterveerkracht en waterbestendigheid van ons leefgebied vraagt om slim ruimtegebruik en een actieve bijdrage van de inwoners. Zij worden steeds meer betrokken bij het klimaatbestendig maken van hun eigen huis en tuin. Hoe ziet waterbeheersing in Noord-Holland er anno nu uit? Hoe verandert het landschap van natuur en stedelijke gebieden door de noodzaak van klimaatadaptatie?

WADDENBAAI

De provincie Noord-Holland participeert in 2023 in de landelijke landschapstriënnale ‘Dynamische waddendelta’. Centraal staat de Nederlandse waddenkust van Den Helder tot aan Duitsland. Toirkens laat daarom ook de schoonheid en kwaliteit van de waddenbaai tussen Texel en de kop van Noord-Holland zien; het grensgebied van water en land waar mens en natuur samen gedijen. Het resultaat zal later dit jaar op de landschapstriënnale te zien zijn.

Jeroen Toirkens

MENSENFOTOGRAAF

Jeroen Toirkens is een ‘mensenfotograaf’. Hij vertelt hun verhaal in beeld. De landschappen zijn hiervan onderdeel. Op die manier legt hij door zijn fotografie de verbinding tussen mens en landschap vast. Dat Toirkens gekozen is om dit verhaal vast te leggen is niet verrassend. Zijn boek Nomad(2011) over de laatste levende nomaden van het noordelijk halfrond won in 2012 de prestigieuze Canon-prijs voor het beste innovatieve fotoverhaal en al eerder legde hij beelden van watermanagement in Nederland vast.

Jeroen Toirkens (Nederland, 1971) studeerde Fotografische Vormgeving aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en werkt sinds 1995 als zelfstandig fotograaf en filmmaker. Hij richt zich met name op sociale documentaire fotografie en “slow-journalism”. Zijn laatste projectBorealis, in samenwerking met schrijver en journalist Jelle Brandt Corstius, resulteerde in een boek en een tentoonstelling die te zien was in Fotomuseum Den Haag en in het Anchorage Museum in Alaska. Met de beelden die hij maakt voor de foto-opdracht wordt de collectie van de Provinciale Atlas Noord-Holland verrijkt.

De Provinciale Atlas is de beeldcollectie van de provincie Noord-Holland. De collectie bestaat uit (historische) prenten, tekeningen, kaarten en foto’s die laten zien hoe Noord-Holland zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld. Eerder fotografeerden onder anderen Martijn van de Griendt, Heleen Peeters, Lars van den Brink, Ahmed Polat, en Natascha Libbert voor de foto-opdracht. Het Noord-Hollands Archief beheert de collectie in opdracht van de provincie Noord-Holland. Kijk voor meer informatie op de website.https://noord-hollandsarchief.nl/collecties/provinciale-atlas/documentaire-foto-opdrachten