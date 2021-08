Jeroen Toirkens opent het seizoen van Beeldvoorziening met zijn project Borealis. Fotograaf Jeroen Toirkens en journalist en televisiemaker Jelle Brandt Corstius hebben voor hun project Borealis de bossen van de boreale zone bezocht, op zoek naar de verhalen van deze bossen en de mensen die ze bewonen.

Jeroen vertelt: ”Je voelt de kou van de noordelijke bossen, de hitte van de bosbranden. Je raakt onder de indruk van de machtige, noordelijke bossen en de mensen die nog op authentiek wijze in harmonie met de natuur leven.” Jeroen is een meester in het in beeld brengen van een verhaal met foto’s die het cliché veruit ontstijgen. De tekst laat zich lezen als een spannend avonturenboek. Het project is indrukwekkend en poëtisch en dat maakt de boodschap nog urgenter en ijzingwekkender. Tot en met 3 oktober is de tentoonstelling Borealis te zien in het Fotomuseum in Den Haag.

Jeroen Toirkens geeft zijn lezing op 19 september in Studio Steenbergen in IJsselstein, Newtonstaat 3.

Workshops Beeldvoorziening

Op onze ontmoetingsdag dag is het ook mogelijk om workshops te volgen.

Esther Hovers geeft een lezing over conceptuele fotografie. Haar werk is nu te zien is in de Kunsthal in Rotterdam

Henry Faber reikt je de tools aan om met Photoshop je foto’s van Wow factor te voorzien

Gerlo Beernink geeft een presentatie over het (zelf)portret in het post digitale tijdperk

Ruben Schumacher leert je flitsen op locatie met de Profoto Flitsset van Calumet

Marjon Steenbergen geeft een demonstratie studiolicht op een grote fotoset

Boukje Canaan geeft een lezing over Afscheidsfotografie en wat er voor nodig om in uiterst gevoelige situaties een serie te maken die helend en toostend is

Roel Stevens geeft lezingen over semiotiek en storytelling

Peter Cuijpers geeft een lezing over architectuurfotografie

Je kunt je ook inschrijven voor een portfolio-review en je krijgt een voucher van Calumet om je sensor gratis te laten reinigen een uitgebreide demo van ProFoto flitsset.

Meet and greet

En natuurlijk staan de drankjes en de hapjes klaar. Je bent van harte welkom om elkaar te ontmoeten, de docenten van Beeldvoorziening te leren kennen, om nieuwe ideëen op te doen.

Fotastisch

19 september Studio Steenbergen in IJsselstein, Newtonstaat 3.

12.00 inloop. Aanvang presentatie Jeroen Toirkens 13.00 uur. Eind 18.00 uur.

Aanmelden via: https://beeldvoorziening.nl/fotastisch2021/

Beeldvoorziening

Beeldvoorziening draagt bij aan creatieve groei en zakelijke emancipatie van fotografen. De docenten staan stevig geworteld in de beroepspraktijk en hebben ruime ervaring in het lesgeven bij erkende instituten en hogescholen. Ze beschikken over didactische kwaliteiten en geven les vanuit hun eigen expertise. Beeldvoorziening biedt trainingen die afzonderlijk van elkaar gevolgd kunnen worden maar ook samenhang vertonen. Onze focus is het ontwikkelen van eigenheid en een portfolio dat eenheid vormt en rijk is aan verbeelding.

www.beeldvoorziening.nl