De jury van de 2020 Sony World Photography Awards heeft vandaag de foto “Johan Maurits van Nassau” van Jeroen Adema en Tryntsje Nauta uitgeroepen tot winnaars van de Nederlandse National Award.

De Sony World Photography Awards is ’s werelds grootste fotografiewedstrijd. De National Awards vormen een wereldwijd programma dat open staat voor fotografen van elk niveau. Het programma beloont een fotograaf uit elk land voor een op zichzelf staande foto en biedt hen de mogelijkheid om hun werk te presenteren op de Sony World Photography Awards 2020-tentoonstelling in Somerset House, Londen. Deze zal plaatsvinden van 17 april tot 4 mei.

Jeroen Adema en Tryntsje Nauta werden door juryleden anoniem geselecteerd voor de foto ‘Johan Maurits van Nassau’ in de porttraiture categorie van de open competitie.

“Deze foto is onderdeel van een serie waarbij we verhalen uit het verleden hebben gecombineerd met een modern element.

Op deze foto is Johan Maurits van Nassau (1604-1679) te zien, de heerser van het Duitse vorstendom Nassau-Siegen. Op zestienjarige leeftijd werd hij soldaat in het leger van de Republiek. Uiteindelijk wordt hij veldmaarschalk. In 1664 komt Johan Maurits naar Leeuwarden voor de begrafenis van zijn neef, de Friese gouverneur Willem Frederik. Op de terugweg valt hij met zijn paard in Franeker door een brug in het stadscentrum. Het ongeluk is bijna fataal voor hem. We fotografeerden hem in het moderne kanaal, op exact dezelfde plek waar hij in 1664 doorheen viel.”

Meer dan 345.000 afbeeldingen werden ingezonden voor de Sony World Photography Awards 2020-competitie en meer dan 190.000 namen deel aan de open competitie (waaruit de winnaar van de National Awards werd geselecteerd) – het hoogste aantal inzendingen tot nu toe.

Als winnaar van de National Award ontvangen Jeroen Adema en Tryntsje Nauta een Sony camera.